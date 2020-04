Coronavirus: Herrera Ahuad envió protocolos a Nación para autorizar las excepciones a las obras domiciliarias, contadores, abogados, escribanos, ópticos, inmobiliarias y ampliación de la atención bancaria

El gobernador de Misiones aclaró que es la primera etapa de “las acciones focalizadas que esperamos la autorización a Nación” para que puedan activarse trabajando “a puertas cerradas”. Elogió el compromiso de los misioneros que desde que se decretó el uso del barbijo, “más del 80% de la población respondió” y admitió que hay misioneros varados fuera del país “que van a tener que esperar porque las fronteras están cerradas”.

Oscar Herrera Ahuad (FM Street)

En una jornada de anuncios importantes para que la provincia puede transitar un poco más aliviada un tramo más de la cuarentena, definida por el presidente de la Nación como “administrada”, el gobernador Oscar Herrera Ahuad brindó algunos detalles más acerca de los protocolos que envió a Nación para habilitar excepciones a más actividades durante el aislamiento por la pandemia. En declaraciones radiales, el primer mandatario provincial aclaró que “para mí no existe la palabra flexibilizar en la cuarentena. Para mí existe focalizar acciones con protocolos establecidos. No flexibilizamos nada”. En la misma línea detalló que “ya se focalizaron acciones en la obra pública que ya está autorizada. Estamos enviando protocolos de la obra privada menor para ver si nos autorizan. Que son las obras domiciliarias, por ejemplo, que ya le enviamos al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero para ver si nos aprueban. También para autorizar el trabajo de contadores para poder hacer liquidaciones en las empresas, también los abogados, escribanos e insistimos en una mayor amplitud de atención del sector bancario. En ese protocolo también pedimos por los ópticos que me parece importante y las inmobiliarias”.

Herrera consideró esas actividades como prioritarias en esta etapa y aseveró que, en el caso de ser aprobados los protocolos por el Comité nacional integrado por la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de la Producción, de la Salud y otras áreas del gobierno nacional, “todas tendrán que trabajar a puertas cerradas”.

En una entrevista en FM Street de Posadas, desestimo de plano pedir para que se autoricen las actividades físicas al aire libre. “No lo hemos puesto como prioridad, vamos a esperar un poco. Les pido a todos que tengan paciencia”. Y recordó que toda la lucha que lleva adelante la provincia “no es para no tener casos, se trata de que en el caso de que aparezcan más casos, tengamos el soporte sanitario necesario para resolverlos satisfactoriamente”.

Asistencia financiera

El jefe de Poder Ejecutivo provincial repasó la batería de medidas anunciadas esta mañana entre las que se destaca “la puesta en marcha de un programa de asistencia financiera a los municipios. Es el desembolso de 60 millones de pesos por parte del Gobierno provincial para acompañar a los municipios en este tiempo tan difícil donde hay caída de la recaudación, de la coparticipación federal”. Señaló Herrera que “la coparticipación tiene una caída del 30% real proyectada como piso y transcurrido abril podríamos llegar hasta un 35%”.

El médico a cargo de la Casa de Gobierno provincial se refirió también a la importante donación que llegará desde China, “a partir de un convenio de hermandad que se firmó en el 2006 el cual a lo largo de los años se fue consolidando y nos van a mandar cinco mil barbijos N95 que son los que se necesitan para la alta complejidad y otro equipamiento de seguridad entre barbijos quirúrgicos y otros elementos que ascienden a 10 mil elementos más”. Aclaró que se trata de “una donación que llega directamente al ministerio de Salud de Misiones y van a ser certificados por las autoridades sanitarias chinas y luego el mismo proceso acá en la Argentina”.

Con relación al uso de los barbijos recordó que Misiones, “fue una de las primeras provincias de la Argentina en implementar la obligatoriedad de su uso del barbijo. No le obligamos a las personas que vayan y se compren un barbijo, sino que puedan fabricarse un mecanismo de protección nasal y bucal que podía ser confeccionado en su propio domicilio y allí salvamos toda la gran polémica de que no se conseguían barbijos en farmacias o en otros lugares”. Y a una semana del decreto, “vemos que no se ha resentido el sistema sanitario, no se ha desabastecido la provincia de barbijos y la gente lo está utilizando en un nivel que supera el 80 por ciento en toda la provincia. Esa sugerencia inicial que hicimos en el decreto, se fue convirtiendo en una obligatoriedad y hasta en un modo de vida de sentirse más seguro y más tranquilo”. Reiteró sin embargo Herrera, que “el barbijo es un elemento más y hay que seguir teniendo las condiciones de higiene sanitaria obligatoria como lavarse las manos que es lo más importante”. Y si bien “los misioneros han entendido la importancia de cuidarse y hemos tenido buenos resultados, todavía falta un trecho importante por recorrer en esta pandemia”.

“A partir de ahora vamos a ser inflexibles con aquellos lugares que tengan atención al público y que no cumplan con la normativa de usar barbijos, directamente les vamos a cerrar el local. Ya dimos una semana para acomodar el sistema, ahora llegó el momento de que cumplan con la obligatoriedad de tener los barbijos puestos”

Precios

Cuando fue abordado por el control de precios para evitar que los comerciantes fijen montos exorbitantes en plena cuarentena, Herrera expresó que los controles siguen, “estamos haciendo las actas correspondientes a través del ministerio de Trabajo y de Acción Cooperativa desde la provincia. También lo está haciendo Afip y ahora están facultados los intendentes para hacerlo que es otro eslabón importante que nos puede ayudar en el control de precios”. Y reclamó compromiso ciudadano “porque vimos que hay lugares que se van de las manos con los precios y en esos casos hay que denunciarlos para que podamos actuar”.

Situación epidemiológica

Herrera también abordó en la entrevista la situación epidemiológica de Misiones con relación a los casos de coronavirus y recordó que “hace más de 13 días que no tenemos casos positivos en la provincia. Los 3 casos que tenemos son importados y uno con nexo epidemiológico. Los dos pacientes de Iguazú han tenido una buena evolución, están terminando el tratamiento y posteriormente pasarán al aislamiento domiciliario. En el caso del paciente de Posadas, las pruebas que le hicimos dieron negativa, por lo tanto, la infección viral pasó a un segundo plano y es un paciente que está en recuperación, está medicado”.

Sobre el trabajo de testeo para detectar potenciales casos para Covid 19 que lleva adelante Salud Pública en Misiones, Herrera contó que “hemos testeado prácticamente a todo el personal que ha trabajado en el área de Migraciones, tanto las fuerzas federales como los empleados públicos en el paso internacional de Puerto Iguazú. Hemos tomado muestras de la comunidad de Puerto Iguazú, lo mismo en Bernardo de Irigoyen, San Pedro, El Soberbio, de tres o cuatro localidades de la zona del Alto Uruguay, de la zona centro de la provincia, en Posadas, Apóstoles y otras localidades, con un criterio basado en aquellas poblaciones que tienen posibilidades de tener mayor contacto con nexos con personas que van a esos lugares o por el contacto con el dinero. Por eso focalizamos en los empleados de los supermercados, las industrias de cadenas alimenticias, en empleados de las estaciones de servicio. También en asilos de ancianos y todas dieron negativas. En total fueron más de 200 muestras”.

Repatriación

El gobernador no esquivó la pregunta sobre la repatriación de misioneros que están en diferentes puntos del país y repasó el decreto que autoriza a traerlos de regreso, según determinadas prioridades. Contó un caso que ocurrió el lunes último “cuando entraron a la provincia 38 personas que vienen de Río Negro. Son personas que han terminado su trabajo allá y por la cuestión de la emergencia han quedado varados y se los pudo traer. Vienen a un aislamiento obligatorio donde tienen que firmar una declaración jurada y se le toma la muestra de laboratorio. Si la muestra es negativa, son remitidas a su domicilio para que cumpla el aislamiento en sus casas con control médico a los 14 días. Si da positivo, queda aislado en el lugar donde está y no tiene contacto con otra gente”. Y para los casos de misioneros que están fuera del país, en países limítrofes, Herrera reconoció que sabe que “hay misioneros en Encarnación, en Dionisio Cerqueira, en Foz de Iguazú pero las fronteras están cerradas. No hay tu tía”.

Finalmente pidió un reconocimiento especial para las fuerzas de seguridad en tiempos de aislamiento social y obligatorio pleno, “donde no hay ningún policía en la casa, están todos en la calle. Llevamos más de un mes trabajando y vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ellos. Y le pido a los misioneros que los ayuden, que no necesiten ver un policía para que quedarse en la casa. Es el mejor reconocimiento que podemos hacerle a nuestras fuerzas de seguridad que se están deslomando por cuidarnos, No nos hagamos los vivos y no salgamos a hacer cosas que no debemos hacer”.

DG