Coronavirus: equipo misionero desarrolló un sistema innovador de desinfección superficial para el Covid-19

Se trata de un sistema compuesto de dispositivos tecnológicos y protocolos con sistemas duales de inactivación viral de superficie que se situarían en lugares estratégicos de acceso y tránsito masivo como hospitales, supermercados, aeropuertos, terminales, bancos o más pequeños para comercios, edificios y hogares. Se fabricarán en el Parque Industrial y de la Innovación Posadas.

Un equipo de profesionales de Oberá desarrolló, con la colaboración del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas (PIIP) y el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones (LACEPMI) un sistema de desinfección, que comprende una serie de dispositivos tecnológicos en conjunto con protocolos que permiten lograr la desinfección superficial en seres humanos, espacios públicos y grandes ambientes.

Frente a la actual pandemia y tras la iniciativa del gobernador Oscar Herrera Ahuad de invitar a los emprendedores misioneros a la transferencia tecnológica y científica con la finalidad de buscar soluciones creativas, Gerardo von Steiger y Cristian Piatti iniciaron la idea y convocaron a un equipo multidisciplinario para investigar y desarrollar un sistema eficiente, versátil y útil; combinando las ciencias biológicas con la ingeniería.

El resultado es un sistema único, basado en la conjunción de métodos físicos- químicos y tecnológicos, que logrará mantener áreas más seguras, disminuyendo significativamente la posibilidad de transmisión.

Los dispositivos diseñados son los portales X1 y X2, artefactos de pasajes dotados de un sistema termográfico que como primera instancia detectan la temperatura corporal, y un sistema combinado fisicoquímico que logra una desinfección superficial efectiva en seres humanos en un lapso de tiempo reducido. Estos dispositivos están diseñados para ser situados en lugares estratégicos de acceso, ya sea en lugares de tránsito masivo (Modelo X1) como hospitales, supermercados, aeropuertos, terminales, bancos Etc. O de tránsito reducido (Modelo X2) pequeños comercios, hogares o edificios.

El modelo X3 consiste en un equipo de desinfección de gran amplitud destinado a descontaminar grandes ambientes como, por ejemplo, grandes locales, calles o espacios público.

Desinfección

La desinfección química está basada en una solución que se encuentra en fase de registro de propiedad intelectual, basada en un poderoso desinfectante, no irritante, no toxico, no corrosivo, que no presenta olor, ni sabor y respetuoso con el medioambiente, no solamente tiene una gran acción desinfectante y antiséptica sino también una gran acción en nuestro principal problema, el Dengue.

No obstante, el equipo está preparado para poder utilizarse con diversas soluciones según los requerimientos y/o urgencias que esta pandemia demande.

El método físico utilizado en estos equipos tiene su concepto en la utilización de luz ultravioleta, que es capaz de destruir a bacterias y virus sin provocar daños en las células humanas con parámetros específicamente controlados.

Actualmente el equipo de profesionales bioquímicos, médicos, ingenieros químicos y demás especialistas se encuentran realizando pruebas propias, in situ, basados en estudios científicos y metodologías que fueron realizados y demostrados en distintas universidades prestigiosas del mundo.

“Esperamos que el esfuerzo se vea plasmado en un menor índice de contagio y que nuestras entidades sanitarias puedan contener propiciamente el avance del virus, en el ámbito económico las entidades que cuenten con estos dispositivos lograrán generar una zona segura que contribuirá con la reactivación de consumo, que tanto vamos a necesitar en un futuro inmediato”.

La empresa FVZ (Free Virus Zone) tendrá su planta de producción en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas, proyectando una gran producción en un corto período de tiempo para poder dar batalla a esta pandemia.