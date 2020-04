Falso caso de coronavirus en El Soberbio: la hija de la persona acusada difundió el resultado negativo para Covid-19

En la tarde de ayer, falleció un hombre en dicha localidad luego de luchar contra una enfermedad pulmonar durante varios meses.

Tras conocerse el deceso producto de una enfermedad respiratoria, en la localidad se activó el protocolo por posible caso sospechoso de coronavirus y a raíz del hecho en las redes difundieron información falsa que atribuía el deceso al virus de la pandemia.

En las últimas horas, la hija del hombre fallecido utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer el resultado epidemiológico que dio negativo para Covid-19.

Acabo de resibir los resultados y para q vean y aprendan a no alarmar a la sociedad sin pruebas,Dio Negativo a COVID-19,mi papá padesia de Neumonía,y problemas respiratorios 😞,si me ayudan a difundir es mejor,par q todos sepan q no hay casos en el Soberbio,y dejen de hablar alpe pic.twitter.com/CohShqNpxt

— 🍃pricila 🍀 (@Pricila14197801) April 11, 2020