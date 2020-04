Iniciaron una causa judicial contra quien difundió en las redes un deceso por coronavirus en El Soberbio

En la tarde de ayer, alrededor de las 15:30, la comisaría local tomó conocimiento del fallecimiento de Marcos.P de 41 años domiciliado en Colonia El Fisco. Por las redes sociales trascendió que un hombre habría muerto por el virus de la pandemia, pero las pruebas arrojaron negativo.

Hasta el día de ayer, el hombre permanecía internado en el Hospital Samic de la ciudad de Obera, y habría dejado de existir producto de una complicación por una enfermedad respiratoria que padecía hace varios años.

Como medida preventiva, ante el Hospital Samic de Obera, se activó el protocolo de emergencia por posible caso sospechoso de COVID-19, tomando muestras para correspondiente examen tanto a Marcos. P. como a su esposa Adelia G. siendo contratada para el traslado del cuerpo desde la ciudad en Oberá hasta El Soberbio por la empresa funeraria La Paz.

A través de redes sociales (audios en WhatsApp) el dueño de la funeraria, habría difundido que el deceso del ciudadano había sido a raíz del COVID-19.

Acorde a información recabada con autoridades sanitarias, tanto el ciudadano Marcos. P como Adelia G. arrojaron resultado negativo para COVID-19. Ante el hecho, se iniciaron actuaciones judiciales tendientes a determinar responsabilidad de quienes difundieron la información falsa.

Acabo de resibir los resultados y para q vean y aprendan a no alarmar a la sociedad sin pruebas,Dio Negativo a COVID-19,mi papá padesia de Neumonía,y problemas respiratorios 😞,si me ayudan a difundir es mejor,par q todos sepan q no hay casos en el Soberbio,y dejen de hablar alpe pic.twitter.com/CohShqNpxt

— 🍃pricila 🍀 (@Pricila14197801) April 11, 2020