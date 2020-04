Coronavirus: es enfermera y, por su incansable labor, la dueña de su departamento decidió no cobrarle alquiler

Se trata de la historia de Mayra Berón y Mercedes Fonseca, de Bahía Blanca. Ésta última, propietaria del lugar donde reside la trabajadora de la salud, aseguró que “no alcanza con solo salir a aplaudir a las 21:00 horas”.

Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí

A través de las redes sociales se viralizó el posteo de Mercedes Fonseca, una mujer oriunda de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde reflexionó sobre el incansable trabajo de los profesionales de la salud frente a este tiempo de pandemia, según publicó Telefé Noticias.

«Pensé en toda esta gente del personal de Salud, que tanto sacrificio hace. Muchos se quejan con el aislamiento y la cantidad de días, pero uno está en la casa con el televisor, comiendo rico, con Internet y con sus cosas. Yo que dibujo y pinto, chocha«, señaló.

En ese sentido, sostuvo que “no alcanza con solo salir a aplaudir a las 21:00 horas”, en alusión al gesto de gratitud a todo el personal médico del país. Por ello y desde sus posibilidades, indicó que no le cobrará el alquiler durante dos meses a su inquilina, una joven enfermera llamada Mayra Berón.

«Mecha», además, se encuentra dentro del grupo de salud en riesgo.

Fonseca, quien además es paciente de riesgo, aseguró que a diario recibe la ayuda de los vecinos para realizar las compras y que, con la iniciativa de contribuir de alguna manera, desde hace tiempo atrás que se encontraba pensando en cómo ayudar. “Yo tenía que devolverle algo al mundo”, expresó.

«Como yo le alquilo a Mayra, justo me llegó la factura de luz y se la mandé a ella. Me comentó que llegaba justo de la guardia y yo le pregunté ‘¿dónde trabajas?’, porque no la conozco en persona y tampoco sabía donde trabajaba. Cuando me dijo que era enfermera y estaba en un hospital dije chau, genial, me lo mandó Dios. Ahí le comenté que no me pague un par de meses porque es una forma de colaborar con alguien que representa a todos los que hacen algo por los demás«, describió.

“Mecha”, como es conocida, se refirió a los trabajadores de la salud y manifestó “son gente de carne y hueso como nosotros, que deben tener miedo y sin embargo tienen que ponerse el equipamiento y salir a la calle. Nosotros, que estamos adentro, no corremos ningún riesgo”.

En contracara con los escraches a profesionales de la salud, Mayra Beron, oriunda de Punta Alta, compartió el reconocimiento especial que le hizo la propietaria del departamento que alquila.

Fuente: Telefé Noticias

A.B.V.