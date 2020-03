La pregunta de Milo, el hijo de René Pérez, a Alberto Fernández por la vuelta del fútbol

En un diálogo que mantuvieron el cantante y el Presidente vía Instagram, el nene se metió e hizo reír al mandatario.

Milo Pérez tiene 5 años y se atrevió a preguntarle este lunes en la tarde al presidente Alberto Fernández «cuándo vuelve al fútbol», en el vivo que hizo su padre, René, junto con el primer mandatario argentino por Instagram.

Milo también tiene preguntas para el Presidente de Argentina @alferdez Por aquí pueden mandarnos las suyas. Les contamos que para ser solidarios con el cacerolazo por los feminicidios que están ocurriendo en Argentina el chat con el presidente será a las 18:20 🇦🇷/5:20pm 🇵🇷 pic.twitter.com/ScMNPH5B0m — Residente (@Residente) March 30, 2020



Seguramente muchos argentinos les hubiera gustado preguntarle de frente al Presidente cuándo empieza a rodar la pelota. Pero en esta historia el único afortunado fue el hijo del cantante puertorriqueño y Soledad Fandiño, quien apareció en el celular de René con un mensaje grabado y también recibió la negativa: «No tenemos fútbol, por la misma razón que no podemos escuchar a tu papa en los estadios. No podemos juntar a la gente, porque cuando se junta el virus se contagia y no podemos correr ese peligro «, le respondió Fernández.

A su vez, el niño le hizo otra pregunta: «¿Usted señor Presidente de Argentina se lava las manos cantando el feliz cumpleaños o contando?», y fue acompañado de una mini muestra, que causó la ternura de los distintos usuarios en las redes sociales.

Ante la segunda pregunta, Alberto felicitó al niño y afirmó: «Haces muy bien, a vos no te gusta cantar el feliz cumpleaños, y contás, pero yo canto La Balsa hasta el estribillo y ya tengo las manos limpia. Y Milo, si no tenés jabón, ¿sabés lo que hacés? Te pones un poquito de alcohol en las manos y estamos bien cuidado», y le remarcó: «Lo más importante Milo, es que te quedes en tu casa, que no salgas a la calle. No corras el riesgo de contagiarte».

También fueron palabras de «felicitaciones para el padre por el hijo que tiene», en donde animó: «Hacele caso a tu papi que te cuida mucho y bien».

Fuente: La Mañana de Neuquén