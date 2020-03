Desesperado pedido de una madre para volver a ver a su hijo

Camila está angustia: hace varios días que no puede ver a su hijo de 5 años porque su ex pareja se lo impide. Según relató la madre, el niño no quiere volver a verla ya que “”el padre lo manipula en su contra”.

El triste episodio ocurre en Posadas, si bien la ex pareja viene con denuncias de por medio, la madre se encuentra angustiada por el distanciamiento que tiene con el niño. «Hace tiempo que él lo viene llenando la cabeza al nene de qué estoy haciendo todo lo posible para que no vuelva a ver a su padre“, relató Camila a Misiones Online.

«Cuando tuve la oportunidad de hablar con él -niño- me decía que no me quería ver, que yo era el problema de todo esto y me hablaba muy enojado, se escuchaba de atrás que el padre lo hablaba«, señaló la mamá.

Si bien ambos tienen denuncias de violencia de por medio, el impedimento de ver al niño no era un obstáculo para la madre. Los dos mayores tienen en común un régimen de visitas con su hijo y se venía cumpliendo a rajatabla, pero desde enero, según relató la mamá, el padre comenzó decir cosas en contra de ella y el niño tiene miedo de no volver a su padre, algo que la mamá sostuvo que es totalmente falso porque jamás haría algo para separar a su hijo del padre.

«Vos te buscaste esto, vos te buscaste que yo no quiera vivir más con vos. Soy hijo de mi papá y tengo las mismas opiniones que él. Mi sueño siempre fue que mi papá y mamá estén juntos, pero por tu culpa no es así«, fueron las palabras textuales que le dijo el nene a la madre en una de las pocas comunicaciones telefónicas.

Asimismo, la abuela -madre de Camila- del nene tampoco lo puede ver y solamente lo separan 100 metros de distancia. Camila Pistán exige restablecer el régimen de visitas y la comunicación fijado anteriormente por la justicia.

Para la mala fortuna de la madre, la justicia está en feria judicial por la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional. «Lo último que pude fue hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer por impedimento de contacto y eso llegó al juzgado de instrucción N° 6 y justo comenzó la Feria Judicial por la cuarentena, fuimos con mi abogada para ver qué pasaba en el juzgado y no había nada todavía, nos dijeron que estos casos no iban a atender porque estaban resolviendo temas más importantes y que espere«, apuntó.

Según comentó la madre del niño, el padre está molesto con ella porque le molesta que trabaje en un bar y a partir de ahí comenzaron los problemas para poder ver a su hijo. “El padre logró que mi hijo tenga temor de venir conmigo, y le dice que yo hago todo lo posible para que no vuelva a ver a su papá. Jamás le prohibí, incluso cuando el papá era malo conmigo yo tampoco le impedía nada«, dijo Camila.

“Cada vez que mi mamá va para ver a su nieto no lo atienden bien, y le dicen que vaya yo a verlo, pero yo no puedo porque tengo una denuncia de acercamiento hacia el padre, no se que es lo que trama el papá para cuando vaya”, comentó Camila desesperada porque no ve a su hijo hace más de 20 días.

La ley vela por el interés superior del menor y en consecuencia reconoce un derecho a los hijos de relacionarse y comunicarse con sus familiares y allegados. De forma que tras una ruptura de los progenitores el niño tiene derecho a ver y mantener el contacto tanto con ambos progenitores como con otros miembros de la familia y seres queridos.

Por otro lado, Misiones OnLine intentó comunicarse con el padre o algun familiar de la criatura y no obtuvo respuesta para poder reflejar su versión.

Marcelo Sussini, coordinador del área jurídica de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes, señaló que “un niño debe mantenerse en el mismo lugar de empezar la cuarentena y debe quedarse allí hasta finalizar el Aislamiento Social Obligatorio, y todos los acuerdos que hayan acordados quedan sin efectos en la circunstancia que estamos viviendo en la pandemia”.



“Ambos padres deben habilitar canales de comunicación y a partir de ahí mantener contacto específico con el niño”, concluyó Marcelo Sussini.