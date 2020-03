Coronavirus: el Sanatorio Boratti se encuentra preparado en caso de que la pandemia avance en Misiones 

En el marco de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica en la provincia de Misiones, los sanatorios y hospitales ya se encuentran preparados para recibir algún paciente con síntomas de Coronavirus. Héctor Manuel Riera, medico y director del Sanatorio Boratti explicó en una radio local como trabajarán ante un posible caso de Covid-19 y contó que tienen los recursos para poder enfrentar la pandemia, pero que están esperando los 7 respiradores artificiales por parte de Salud Pública.

Manuel Riera. Fm Show

“Hay que prepararse para algo que es desconocido, que es impredecible y que no sabemos hasta dónde puede llegar. Me parece perfecto que se vayan habilitando camas y que la gente vaya ofreciendo lugares, pero hay algo que tener en cuenta, no son pacientes comunes, hay que ver qué paciente van tener síntomas, y que se contagien es probable que pueda pasar, en la enfermedad hay tres etapas”, inició el dialogó con una radio local.

Según Riera, el Covid-19 tiene tres etapas: el primer escenario es cuando el paciente tiene síntomas que pueden ser manejables en su domicilio, y explicó que se lo manda a su domicilio a realizar la cuarentena y se le da los medicamentos correspondientes.

Luego está la segunda etapa, donde el paciente tiene síntomas avanzados como deficiencia respiratoria, hipertensión, inestabilidad cardiaca y generalmente eso se da en pacientes con mayor riesgo.

El tercer y último escenario es cuando el enfermo accede directamente a la asistencia respiratoria, es decir necesita un respirador artificial.

Cuando se conoció el virus era muy común leer o escuchar que los únicos afectados eran los mayores de 65 años, el medico Riera explicó que “al principio estábamos relativamente viendo que los más afectados son adultos mayores y por eso la gran mortalidad que se produjo porque son pacientes que tienen patologías agravantes, son diabéticos, hipertensos pero resulta que ahora empezaron a aparecer deportistas con coronavirus y los niños también con cuadros graves”, manifestó el director del Sanatorio Boratti.

Comunicado oficial. Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. pic.twitter.com/h2X1x4VUCd — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) March 26, 2020

“El virus lo que hace es comenzar con dolores de cabeza, fiebre, dolor de garganta, pero cuando empieza con dificultad para respirar, fatiga, con sensación de falta de aire está pasando a una fase más grave a pesar que no tenga ninguna patología previa”, indicó el doctor.

En consecuencia, Riera dijo que “el sanatorio tiene sus propios respiradores, que se están utilizando con los pacientes en terapia intensiva, con otras patologías que no son coronavirus”.

Días atrás, Salud Pública puso a disposición Unidades de Atención Móviles y el doctor explicó que “ese móvil lo que va hacer es determinar es la gravedad del paciente, si venis con fiebre, dolor de garganta y estas muy bien, probablemente el médico te mandará a tu casa y serás monitoreado telefónicamente por médicos del sanatorio, pero si el médico del consultorio determina que estas haciendo un proceso grave y rápido, probablemente tengas que internarte, tenemos dos sectores de terapia intensiva y ahora habilitamos un tercero totalmente aislado para coronavirus, con 10 camas”, sostuvo.

Por último, Manuel Riera, aclaró cómo es la situación del sanatorio Boratti “nosotros hicimos el esfuerzo de montar la terapia intensiva, tenemos el personal, están llegando los recursos, tenemos los recursos humanos y estamos esperando 7 respiradores que nos tiene que proveer Salud Pública”.

