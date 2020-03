Salud Pública de Misiones dispuso consultorios móviles en sanatorios privados para atender a personas con síntomas de coronavirus

En el marco de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica en la provincia de Misiones, Salud Pública puso a disposición de los sanatorios privados Unidades de Atención Móviles que asistirán de forma exclusiva a los pacientes febriles potenciales portadores de coronavirus (COVID-19). A todas las personas que se acerquen a la guardia se les tomará la temperatura, además se instrumentarán distintos protocolos para minimizar el riesgo de contagio, de esta manera diferenciarán a los pacientes con cuadros no febriles para que puedan realizar las consultas médicas normalmente sin riesgo de contagio.

Radio Libertad- Roberto Boratti-



En comunicación con “Radio Libertad” Roberto Boratti explicó que “desde los centros de salud tenemos que tratar de evitar que se contagien las personas, tenemos que hacer una división de los casos febriles y los que no son febriles, de tal forma que no se contagien en las salas de espera las personas que no están con el virus.”

Por otra parte, también agradeció al Gobernador Oscar Herrera Ahuad que puso a disposición un consultorio móvil, que ya está instalado en la calle Santiago del Estero casi San Luis, donde se van a realizar la atención de los pacientes y se definirá si requieren internación, o atención domiciliaria. “Tenemos que proteger al personal de salud para que no se contagie”, concluyó Boratti.

Circuito de Atención

Durante esta mañana se estuvieron revisando el trabajo de planificación, y logística para llevar adelante este protocolo, además de verificar que todos los elementos y servicios necesarios estén presentes. Se estima que para este miércoles más tardar jueves estará funcionamiento este circuito, como también señalaron que se triplicaron la cantidad de insumos que establece Salud Pública.

El circuito inicial corresponde con la llegada del paciente a la guardia del sanatorio, donde será derivado a la unidad móvil según los síntomas que presente, si no tiene fiebre será atendido normalmente por los médicos de guardia de todas las especialidades. Aclaró Riera que las guardias seguirán funcionando normalmente, para los pacientes no febriles. “El paciente tiene que venir a la guardia por la calle San Luis, donde se les tomarán temperatura, si tiene temperatura, necesariamente tendrá que pasar por el móvil, el que no tiene temperatura puede atenderse de cualquier cosa, eso no se corta y está totalmente separado” exclamó el Director Médico del Sanatorio Boratti.

Método de Atención

Para profundizar acerca del protocolo que se llevará cabo, el Director del cuerpo Médico del Sanatorio Boratti, Manuel Riera, explicó “contamos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, que nos envió una unidad de atención móvil, la idea de que los pacientes que concurran al sanatorio con fiebre y/o con probables síntomas de coronavirus serán atendidos en esta unidad”.

Los puntos que se tendrá en cuenta son: a los pacientes que se presenten en el sanatorio sin estados febriles y expongan otras patologías, será derivados a su casa y serán controlados diariamente vía telefónica, que se instalará una línea directa, son 3 médicos afectados a esa función.

Si el paciente responde a síntomas dudosos, pasará a un servicio dentro del sanatorio, en una sala de observación, y luego confirmada la gravedad del caso o no, pasará directamente a una unidad denominada “COVID”, una terapia intensiva equipada con 10 camas, 7 respiradores, una unidad de terapia para potenciales pacientes con coronavirus

Si en la unidad móvil se determina que el paciente tiene coronavirus, se incluirá la aplicación de otro protocolo, donde se determinarán los análisis correspondientes, y si el paciente llegará a llegar con síntomas graves como una insuficiencia respiratoria no pasará por las instancias de pre-internación, sino que directamente irá a la unidad coronaria donde atenderán los terapistas.

LC