Alberto Fernández enfurecido con el hombre que rompió la cuarentena y golpeó brutalmente a un guardia

Un hombre violó su cuarentena. El guardia de seguridad del edificio le pidió que siguiera encerrado. Y fue herido. El Presidente lo busca.

Alberto Fernández aclaró que el gobierno nacional va a ser «inflexible» con los que llegan a la Argentina de un país afectado por la pandemia de coronavirus. Un escándalo relacionado con este tema se viralizó. Se trata de la golpiza que le dio un hombre a un guardia de seguridad quien le dijo que lo iba a denunciar por romper la cuarentena impuesta por el Estado.

A Radio Mitre y Radio 10 les aclaró que están trabajando para identificar el edificio donde sucedió el tremendo episodio. «Ayer me contacté por chat y le escribí a quien subió el tuit y me informó que se hizo la denuncia en la comisaría de Vicente López «, remarcó Fernández.

«Se ve claramente que el de seguridad le dice que está incumpliendo con la cuarentena. El señor, que tuvo una reacción brutal e incomprensible, es un verdadero irresponsable. Tenemos que terminar con esos personajes», siguió el mandatario.

Y enfatizó: «La soberbia de esa gente no sabe los problemas que causan. Los que tienen que hacer cuarentena los encerramos en el cuarto y les decimos que no pueden salir. Lo importante es que no ande contagiando gente».

En el video se observa cómo el guardia de seguridad le dice al hombre que está incumpliendo la cuarentena. A lo que responde que lo está amenazando y al final termina golpeando al guardia.

Fuente: Los Andes