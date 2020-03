La Policía esclareció un supuesto hurto de yerba mate en Puerto Leoni

Lo que un principio parecía ser el robo de una tonelada de la materia prima, finalmente se trató de un malentendido.

La Policía de Misiones logró esclarecer un supuesto caso de hurto de yerba mate en Puerto Leoni, que finalmente terminó por tratarse de un malentendido.

El hecho comenzó días atrás cuando un ciudadano, con domicilio en Paso del Tigre, denunció que en horas de la mañana había sufrido el robo en su terreno de unos 1.000 kg (mil kilogramos) aproximadamente de yerba mate.

Los efectivos iniciaron tareas investigativas y descubrieron que las plantas en cuestión no se hallaban dañadas. Por tal motivo, un ingeniero agrónomo realizó pericias en el lugar del hecho y manifestó que el trabajo (viruteo) que se había realizado fue hecho por personas idóneas en el área. También explicó que no parecía un hecho delictivo, ya que las plantas no presentaban daños con instrumentos cortantes.

Continuando con las averiguaciones del caso, personal de seguridad citó al encargado técnico de una de las empresas yerbateras de la zona, a quien se le explicó, que, a simple vista, en su lote tenía el mismo trabajo de cosecha que en el lugar del ilícito. En ese momento, el hombre explicó que la semana pasada sus empleados estuvieron trabajando en el terreno que limita con el del damnificado y sin tener la intención se habrían pasado a las plantaciones continuas, que no cuenta con divisoria de tejido perimetral.

El encargado manifestó que quería llegar a un acuerdo “en forma amistosa” con el denunciante y luego de un encuentro, ambas partes pactaron la devolución de la yerba.