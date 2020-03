El doble de Ronaldinho asegura que sus ganancias aumentaron tras la detención del futbolista

Tras el arresto del exfutbolista brasileño Ronaldinho, ahora detenido en una prisión de Paraguay, su doble José Robson Batista de Oliveira, de 32 años, ha visto aumentar sus beneficios.

El hombre lleva más de 15 años imitando a la estrella del fútbol en diferentes eventos. «Mi horario [de presentaciones] ha aumentado mucho, me llamaron para trabajar en eventos después de lo que le sucedió. Básicamente, tengo muchas fiestas infantiles y fiestas de atletismo, pero también me pidieron que hiciera campañas publicitarias para marcas de ropa», dijo el doble al diario Extra. Y añadió: «Es normal para mí obtener alrededor de 30.000 a 40.000 reales (unos 6.200 a 8.300 dólares), en promedio, mensualmente. Pero no es un trabajo fácil».

Además, el artista comentó que después del escándalo de los pasaportes falsos, el medio El Diario Nueva York hasta lo confundió con el exfutbolista.

Este martes, un juez penal denegó la solicitud del exjugador del Barcelona y su hermano de ser transferidos a arresto domiciliario o recibir libertad bajo fianza, comunicó la Fiscalía General de la República del Paraguay.

Días antes, el 4 de marzo, Ronaldinho fue detenido por la Policía paraguaya junto con su hermano, Roberto de Assis Moreira, tras encontrarles documentación falsa con la que presuntamente ingresaron a ese país para realizar obras de caridad y promocionar su libro.

Fuente: RT

