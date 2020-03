Paraguay: se filtró la primera imagen de Ronaldinho en la cárcel

Después de más de cuatro días detenido, se filtró la primera fotografía de Ronaldinho preso en Paraguay, después de haber entrado al país con documentos apócrifos junto a su hermano.

Hernán Rodríguez, periodista paraguayo de la emisora ‘Unicanal’, compartió la primera imagen del ídolo en la cárcel. Lo más insólito es que el exjugador del Barcelona y PSG entre otros aparece sonriente, algo que parece poco apropiado para un momento como el que está viviendo.

El astro y su hermano están recluidos en el «Cuadrilátero», un sector ubicado en la planta alta del edificio principal que alberga a policías con procesos judiciales, además de políticos procesados por corrupción y narcotraficantes.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa 🔟🇧🇷 pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

En las últimas horas, el abogado del brasilero contó detalles de la causa en una entrevista con el diario Folha Do Sao Paulo en donde emitió una insólita defensa. “La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, explicó Adolfo Marín.

Ronaldinho y su hermano fueron imputados por el hecho punible de uso de documento público de contenido falso por el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Por esta investigación hay otras tres personas detenidas.

Cerca de la medianoche del viernes, los dos hermanos fueron arrestados en el hotel al que fueron a descansar tras esa audiencia, y después de declarar quedaron detenidos ya que la jueza de la causa indicó que hay riesgo de fuga.

Fuente: TN