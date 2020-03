Julio De Vido: «Esta libertad se la debo al pueblo argentino que echó al macrismo»

La justicia ordenó la liberación del ex ministro de Planificación Federal kirchnerista en el marco de la causa por presuntos desvíos de fondos en Río Turbio.

El ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, llegó esta mañana después de las 10.30 a los tribunales federales de Comodoro Py para notificarse de su liberación en el marco de la causa por presuntos desvíos de fondos en Río Turbio.

El ex ministro todopoderoso durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner consideró que su libertad se la debe «al soberano pueblo argentino que echó al macrismo» del Gobierno.

Además, De Vido insistió que hay presos políticos en Argentina y son el ex vicepresidente Amado Boudou, el dirigente piquetero Luis D’Elía y Milagro Sala, al tiempo que señaló que su ex ladero en Planificación, José López «no es un preso político, es un preso de la traición«.

Fue el Tribunal Oral Federal 1 el que dispuso excarcelar al ex funcionario, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.

Desde los tribunales federales De Vido consideró que con el tiempo aparecerán más «situaciones como las que denunció Carlos Pagni» y apuntó una vez más contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de orquestar operaciones a través del ‘lawfare’.

«La verdad está triunfando sobre la mentira. Van a seguir apareciendo situaciones como las que denunció Carlos Pagni. Todas las persecuciones que se llevaron adelante el gobierno de Macri fueron orquestadas por el Lawfare«, remarcó el ex funcionario.

Antes de que en Comodoro Py le notificasen la libertad, De Vido habló en radio Cooperativa y aseguró que pese a estar jubilado «de ninguna manera» abandonará «la actividad política».

Al ser consultado sobre si tenía relación con los principales referentes políticos del oficialismo, De Vido explicó: «Relación personal con Cristina no tengo; no tengo contacto. Con Alberto (Fernández) hace años que no hablo, si bien mi esposa habló vía whatsapp antes de que fuera designado candidato».

«En los primeros tiempos de mi detención tuvo declaraciones favorables, pero luego entramos en esta lógica del (preso) arbitrario y político», indicó De Vido, quien agregó que mantiene diferencias «con la política económica» y no se siente «parte del oficialismo».

(Fuente: Clarín)