Para el Presidente de la FACPCE todavía no está claro el panorama económico de la Argentina para hacer proyecciones

Previo a la reunión que mantuvo este miércoles (04/03) con los representantes de los Colegios Profesionales de Ciencias Económicas de Misiones y otras provincias del NEA, el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Silvio Rizza en una entrevista con Misiones Online se mostró poco optimistas respecto a la reactivación económica y sostuvo que tanto la tan ansiada reactivación como la evolución de la inflación dependen de muchos factores que por el momento no dan un panorama muy alentador.

Se refirió Rizza a la reunión que mantendrán este jueves con directivos de la AFIP y los matriculados en el marco de un espacio de diálogo entre la Agencia y las instituciones en las que se plantea un orden del día con determinados temas que sirven para ir evacuando dudas para poder asesorar a los contribuyentes en puntos considerados controvertidos.

Como “complicada” calificó a la actual situación que la adjudicó a “una mochila impositiva muy importante, una carga enorme en cuanto al stock de deuda, de proveedores por un lado y el impositivo por otro, era muy necesaria la ley que salió (moratoria), creo que es una forma de poder liberar a las empresas y contribuyentes individuales, creo que nadie deja de pagar por gusto, se deja de pagar porque no se puede”.

Consideró que si bien la moratoria “no es barata” tiene varios beneficios como la posibilidad de seguir funcionando como empresa con tanto eso, “recordemos que tenemos deudas impositivas nacionales, además del fisco municipal y el fisco provincial y cada provincia está, de una manera u otra, sacando sus propios planes de facilidades, así que va a ser muy importante para el contribuyente en general”.

Reiteró que no es una moratoria barata desde que la tasa es de un 3 por ciento mensual que “a nivel mundial es una locura, pero en este país suena barato, es tan inestable y raro todo que un 36 por ciento nos parece barato. Después es una tasa que no es fija, que también hay que tenerlo en cuenta, pero hay empresas que no tienen otra posibilidad, es la única forma de ponerse al día. Hoy con los índices de inflación que tenemos muy probablemente sea llevadera”.

Si bien sostuvo que los que más saben del tema son los licenciados en Economía que también integran esta federación, sobre la inflación dijo que lo ve como el pías, “este país tiene una cultura inflacionaria importantísima, no es sensible a la baja del dólar ni a la baja de impuestos, nuestra cultura es esa, si hubo una mejora, pero hay muchas variables que todavía no se terminaron de acomodar, porque no sabemos qué va a pasar con determinado stock de deuda que está dando vueltas, que puede llevar a disparar algunas cosas y otras variables que no se manejan como está pasando ahora con el coronavirus que afecta a los mercados mundiales, entonces commodities que pueden andar bien en determinado momento no va a ser lo que uno piensa”.

También se refirió al complejo petrolero de Vaca Muerta como una de las principales caja que tiene el país pero las inversiones están paradas que tampoco ayuda, “el escenario no es bueno, pero digamos que hoy estamos un poco menos peor”.

Sobre el nivel de ventas Rizza dijo que no hay una mejora y diferencio mejora por la misma inflación a una mejora por la actividad en sí aunque destacó que no todas las actividades responden igual, al margen de la estacionalidad que tienen, “pero no se ven grandes mejoras en cuanto a los que es ventas, dado que es muy difícil trabajar cuando uno no tiene donde apalancarse y teniendo el crédito cortado es muy difícil, se maneja con capital propio o tiene que endeudarse de una manera que es impagable”.

Del funcionamiento de las variables con los incrementos salariales dados por el gobierno interpretó que, “es un plan que por lo que veo está basado en consumo, no nos olvidemos que pasamos las fiestas que es una época de pico de consumo, hay que ver ahora con las estacionalidades de la vuelta al colegio y a partir de ahora que es cuando empieza nuestro año como las cosas van a funcionar. Lo que pudimos ver en algunos rubros no fue un incremento en ventas a nivel real por efecto inflacionario mencionando como ejemplo la recaudación de AFIP que si bien se incrementó está por debajo de la inflación”.

Respecto a la llegada de inversiones las condiciono a que se den señales claras y, “una de las señales más claras que se tiene que dar es en la parte de minería y petróleo, si se le dan señales claras a empresas que tienen que invertir muchísima plata pero tiene que sacar mucho tiempo, la empresas van a venir, pero en cuanto no haya certeza jurídica las empresas tienen otros mercados».

EP/E.J.