El fin del mito de la Trafic blanca que secuestra chicas: para la Justicia, no existe

Cada tanto, las denuncias inundan las redes y los grupos de WhatsApp. Una comisión de fiscales estudió 218 casos.

Con video incluido, el alerta llegó a dos grupos de Facebook el 31 de enero pasado: una mujer había estado a punto de ser secuestrada en Avenida Chiclana y Salcedo, mientras cruzaba la calle, y sólo la ayuda de un hombre que pasaba allí evitó que la metieran en una Peugeot Partner blanca.

El mensaje le puso los pelos de punta a los vecinos de Boedo y Parque Patricios, una de las zonas de la Capital Federal en la que más seguido aparece el fantasma de «la combi blanca que secuestra chicas para las redes de trata». Pero en pocos días el miedo dio paso a la indignación cuando se descubrió que el episodio tenía más que ver con un arrebato fallido que con otra cosa.

«Hace unos días publiqué sobre un secuestro en Chiclana al 2900. Esta info llegó por medio de mi suegra, quien llamó llorando a mi señora y comentó los hechos tal cual los transmití. Una vez más la gente, por querer hablar algo, o no se bien por qué motivo, mintió o exageró los hechos», se disculpó el autor de uno de los post alarmistas.

Cada tanto, sobre todo en las redes sociales o en los grupos de chats de los padres, aparece el fantasma de la combi banca y reaviva el horrible terror de un rapto, una violación en plena calle a plena luz del día. En general la gente sospecha que se trata de un mito urbano. Sin embargo, como «las brujas no existen, pero que las hay las hay», las denuncias aunque inciertas logran causar inquietud.

En 2017, para tratar de darle una conclusión definitiva al tema, la entonces Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó​ creó una «comisión de fiscales para analizar los posibles secuestros o intentos de secuestros en la vía publica con camionetas tipo Trafic o similares», tal cual el nombre oficial de la investigación.

En silencio, con paciencia y bajo perfil, la comisión analizó 218 denuncias recibidas entre el 1° de junio de 2016 y el 1° de julio de 2017 en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Luego de un año de investigaciones elaboró un completísimo informe que nunca se difundió públicamente y al que Clarín ahora tuvo acceso, en exclusiva.

En total se relevaron 218 denuncias, 144 de ellas de episodios supuestamente ocurridos en la provincia de Buenos Aires y el resto (74) en Capital Federal. Se contabilizaron 220 vehículos en los diferentes relatos, 45 de los cuales vinculaban a camionetas Trafic o similares a la Trafic. Se analizaron testimonios, causas y registros de cámaras de seguridad.

En base a toda esta información los fiscales Marcelo Martínez Burgos, Matías Di Lello, Sebastián Basso, Santiago Marquevich, Alejandra Mangano, Marcelo Colombo, Mariela Labozzetta y Diego Garcia Yomha fueron contundentes: «No se logran identificar datos que permitan afirmar la existencia de un fenómeno vinculado al secuestro de personas mediante trafics blancas o vehículos similares».

Para dejarlo aun más claro: «No se desprenden patrones o modalidades comunes ni una sistematicidad que denote la existencia de un fenómeno criminal organizado». En criollo: puede que en un determinado delito los delincuentes usen una Trafic, combi o auto blanco pero no de forma sistemática ni como característica de una modalidad.

El mito, en números

«Una vez estaba adentro de mi camioneta, en la parte de atrás, acomodándola. Era domingo, tipo 19, esa hora que no hay mucha luz pero todavía no estaban encendidas las luces de la calle. De repente abrí el portón corredizo para bajar y justo pasaba un chica de unos 25 años. Me vio y se lanzó a correr. A los 20 metros se dio vuelta, miró y vio que yo estaba abriendo la puerta de casa. Entonces me hizo una seña con la mano y me dijo: ‘Perdoná, me asusté’. Pobre, pensó lo peor”, contó Gabriel (49, diseñador gráfico), vecino de Villa Devoto y uno de los 8.587 miembros de la cuenta de Facebook del Club Amigos de la Trafic.

“A mí me pasa siempre. Tengo una Trafic blanca y encima furgón con cortinas negras… Siempre que voy a tomar mate a alguna plaza de Parque Leloir los vecinos llaman a la Policía y me revisan todo. Y eso que voy con mi novia”, agregó Andy (19), del mismo club.

Los dos testimonios pertenecen a una nota publicada a mediados de junio de 2017 en Clarin. Por entonces había un pico de denuncias semianónimas sobre las combis blancas. Fue en esa época que la comisión de fiscales se creó. Su investigación llegó a las siguientes conclusiones sobre el fenómeno de la combi blanca:

* Del total de 218 denuncias, en 148 se denunciaron «intentos de secuestro»; en 39 se manifestaron hechos vinculados a «secuestros denunciados como consumados»; y en 31 se denunciaron «vehículos sospechosos».

* Dentro de la provincia de Buenos Aires, fue la Zona Oeste la que concentró la mayor cantidad de denuncias (56). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comuna 4 (Barracas, La Boca y Parque Patricios y Nueva Pompeya), con un total de 13 denuncias.

* Del relato de los hechos de 20 denuncias clasificadas como “secuestros denunciados como consumados”, no se desprende la finalidad de la supuesta privación de la libertad. En este sentido, 12 de estas denuncias fueron realizadas por terceros que dicen haber visto cómo secuestran a mujeres en la vía pública, sin aportar más información al respecto.

* No se identificaron denuncias de «secuestros denunciados como consumados» de personas menores de 12 años.

* En términos generales, las medidas de prueba solicitadas por los y las fiscales arrojaron resultados negativos y en otros casos directamente no se contó con la información.

* Se analizaron 38 denuncias vinculadas con instituciones educativas, en las que se mencionó que la víctima, mayormente menor de edad, se encontraba en trayecto desde o hacia ese lugar educativo (17% del total).

* Las personas identificadas como víctimas son, en su mayoría, mujeres (82% del total). Respecto de la edad, se trata de personas mayoritariamente jóvenes: el 53% menores de 18 años.

El 97% de las personas identificadas como autores en las denuncias son varones. En la mayoría se menciona que actúan de a dos y que la edad podría oscilar entre los 20 y 30 años. No se logró identificar patrones comunes entre autores.

Todos estos datos pertenecen a denuncias que nunca pudieron ser corroboradas como de episodios reales. Son una radiografía del miedo y, para la comisión, no es casual que la inmensa mayoria de las «víctimas» fueran mujeres y la inmensa mayoria de los «secuestradores», hombres.

«Más allá de la comprobación o no de los hechos que se denuncian, la diferencia en el porcentaje de las denuncias puede tener vinculación con que el miedo en el espacio público es un síntoma de la victimización de las mujeres por cuestiones de género en todos los ámbitos en que desarrollan sus vidas», dice el informe y agrega: «El tránsito por el ámbito público por parte de las mujeres está vinculado con una serie de hostigamientos que van desde el acoso callejero por parte de varones desconocidos hasta el miedo efectivo de sufrir violencia sexual en la vía pública».

Esa vulnerabilidad -arriesgan los fiscales- puede ser la razón de que, contra todo sentido común o prueba, el mito de la Trafic blanca permanezca en el imaginario popular al nivel del ya legendario «Hombre de la Bolsa».

(Clarin)