Proyecto que propone mejorar los salarios de los veterinarios buscará que estos «cobren ahora -por lo menos- lo que percibe un empleado de comercio»

Desde el Colegio de Médicos Veterinarios de Misiones, el titular Fernando Lobo Tamer, indicó que con este proyecto se busca profesionalizar este sector y evitar los maltratros a estos profesionales.

Fernando Lobo Tamer. Radio Libertad

El proyecto de Ley impulsado por la diputada Natalia Rodríguez y que tiene como objetivo reglamentar los honorarios de los médicos veterinarios, fue también promovido por el Colegio de estos profesionales. En ese sentido, Fernado Lobo Tamer, presidente de la organización de profesionales, dio detalles sobre esta medida.

El Médico indicó que a través de esta norma promoverán que se dé un trato digno a estos profesionales, que en muchos casos trabajan por sueldos ínfimos y en condiciones que los exponen a enfermedades y otros peligros. «Este proyecto exigirá los honorarios mínimos y éticos, nosotros antes de esa propuesta teníamos los valores estipulados en GAVET, que es la unidad en la que se cobran los servicios profesionales, pero hasta la fecha estos, en el caso de los veterinarios, eran orientativos y sugeridos, y a partir de que salga la ley, serán obligatorios«.

Lobo Tamer precisó que, a través de esta medida, se promueve la legalización de este servicio. «Contribuye sin duda a la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión (…) las personas no deben alarmarse creyendo que se van a subir los precios, porque nosotros los teníamos como sugeridos por el GAVET, ahora pasarán a ser obligatorios y lo importante para el Concejo Veterinario es que incluye dentro de esos honorarios el valor de lo que cuestan los servicios del regente técnico de una veterinaria. Hasta el día de hoy eso no estaba estipulado», informó.

Recordó que cualquier persona puede habilitar su negocio veterinario, «pero para hacerlo debe contratar sí o sí a un profesional veterinario que es el encargado y responsable de lo que allí sucede», indicó.

El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Misiones, sostuvo que muchas veces encontraron que el empleado de la veterinaria que no es un profesional de ese sector, gana lo mismo o más que un veterinario. «El arreglo que hacía el dueño con el veterinario era te pago 5 mil pesos o 10 mil o cedo el consultorio y no te cobro el alquiler y vos trabajás allí, y el veterinario no cobraba nada, pero en este proyecto ahora sí estipulamos el valor de la regencia».

Explicó que con esta medida, el profesional veterinario cobrará ahora, por lo menos lo que cobra un empleado de comercio.

«Muchas veces el veterinario que sufría un accidente y no tenía obra social, terminaba complicado. Además lo que les pagaban no cubría ni para un alquiler, ni para mantener a su familia», dijo.

Explicó que esta Ley está orientada al sector privado, sin embargo observó algunas irregularidades en el sector público.

