Desde el Imusa trabajan para concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas

Lo confirmó Gustavo Elizaincin, director del Instituto Municipal de Salud Animal. Además recordó la vigencia de la ordenanza que prohíbe la tenencia de “muchos animales” en zonas urbanizadas.

Las mascotas merecen cariño, cuidados y la protección necesaria para su bienestar, el de su entorno familiar y el de la comunidad a la que pertenecen. Desde el Instituto Municipal de Salud Animal (IMuSA), trabajan con la intención de concientizar y sensibilizar sobre la tenencia responsable de animales domésticos.

En ese sentido, Gustavo Elizaincín, director del Imusa, resaltó la vigencia de una ordenanza que “considera como criadero la tenencia de cinco perros o más en una vivienda. Y esta situación está prohibida en el centro de la ciudad y zonas urbanizadas”.

“La gente se tendría que cuidar en tener demasiados animales en su casa”, señaló para luego comentar los inconvenientes que generan entre los vecinos la presencia de numerosos animales en la vivienda. Por este hecho, en el Imusa, se recepcionan hasta cuatro denuncias semanales.

Turnos para castraciones

El Imusa tiene una alta demanda para las castraciones de animales, que en los últimos cuatro años fueron más de 60 mil. Desde el lunes 3 de febrero se habilitarán los pedidos para turnos el próximo mes, los interesados deben comunicarse al teléfono 44-59012. Los cupos son limitados y que se realizan en las dos sedes: base Zaimán y en Avenida 115 (entre Centenario y Tambor de Tacuarí) igual, durante la feria municipal el horario de atención es de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00. “Es un servicio gratuito, pero deben llegar temprano”, añadió el veterinario.

Además, el Instituto Municipal de Salud Animal, ofrece el programa de vacunación antirrábica, atención ambulatoria, adopciones de animales, quirófano móvil y charlas sobre tenencia responsables de mascotas y maltrato animal en las escuelas.

Ya para finalizar, Elizaincín, consideró que “es importante un cambio cultural, ya que hasta que el vecino no tome conciencia de que no se tiene que tener tantos perros en la casa y del cuidado responsable, esta situación no cambiará”.