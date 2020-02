Movilidad urbana: los nuevos transportes eléctricos ya están en las calles de Posadas

Los monopatines estacionan en las calles de Posadas, y aceleran a sus destinos, hay aproximadamente 20 unidades dispersas en la ciudad que sorprenden a los conductores tradicionales, y al ciudadano a pie. En otros puntos del país como en del mundo estos son los más utilizados por las personas, y también es un servicio de alquiler para distancias cortas que ofrecen algunas empresas. Las ciudades evolucionan y los modos de movernos en ellas se transforman con sorprendentes opciones. La fusión entre la tecnología y la movilidad urbana se estrecha cada día, y el universo de los medios de transportes actuales se convierte en una aventura. Además, la sustentabilidad de los vehículos aporta a mejorar la calidad de los lugares donde vivir, libres de contaminación.

Las bicicletas eléctricas, los monopatines, las patinetas y los segways conquistan de a poco las calles son formas de traslado alternativas que buscan mejor calidad para movilizarse. Los beneficiarios a través de los nuevos vehículos eléctricos sorprenden en la ciudad con sus novedosos dispositivos que incluso se conectan a los teléfonos celulares.

Las ventajas que presenta el dispositivo son varias en materia económica, no consumen combustible, no abonan estacionamiento, los particulares no deben abonar seguros y los atascos en el tránsito. Para las distancias cortas es una excelente opción, acercarse al trabajo, pagar los servicios, o utilizarlo de manera recreativa para disfrutar de un paseo por la costanera.

Su rendimiento es aproximado de entre 25 a 40 kilómetros, además de acelerar a una velocidad de 25 kilómetros por hora como máximo establecido por una regulación. Los nuevos monopatines son totalmente eléctricos, requieren de recargas a través de una fuente de energía, volviéndose así un medio de transporte ecológico. Los precios de los equipos son muy variados, como también los modelos que hay en el mercado. Su carga máxima soporta hasta 100 kilogramos, y una altura máxima de 2 metros, se recomienda el uso a partir de los 16 a 50 años.

En Posadas ya hay varios monopatines que se activan en las calles, y para acceder a la compra del producto algunos adquirieron en comercios locales, sin embargo, una mayoría los trae desde Paraguay.

La modernidad viene con las mejoras en los medios de transportes ecológicos que facilitan la movilidad por la ciudad cada día. Existen también regulaciones para los usuarios para una buena convivencia entre los otros vehículos que dependen de las leyes u ordenanzas de cada uno de los municipios.

Experiencias de los usuarios al trasladarse por la ciudad en trasportes eléctricos

Emilce- Propietaria de Monopatín Eléctrico de Posadas

Los usuarios que modificaron su forma de manejarse en la ciudad, e implementaron el uso de estos transportes agregaron “me cambio el 100 por ciento, nos compramos el monopatín para movilizarnos más económicamente, aparte de ser mucho más divertido, es más práctico” Emilce propietaria de Monopatín Eléctrico.

La velocidad no constituye un riesgo para la seguridad, y le aporta recreación a la hora de salir “ir al centro es lo mejor, te vas al banco y podes entrar con el Monopatín, no perder tiempo para estacionar, todo lo que sea en el centro es muchísimo mejor” señaló.

El aspecto de ahorro en materia económica “el mes pasado prácticamente no saque el auto, a veces tengo que dejar el auto en el sol, feliz feliz, tanto nos gusta que nos queremos comprar otro Monopatín” agregó.

La curiosidad de los ciudadanos es alta “todo el mundo te mira, en los lugares donde paro con el monopatín, me preguntan y cuanto te dura la batería, algunos te tocan bocina como saludando”. Las distancias se hacen cortas, “30 kilómetros me parecía poco, pero a mí me dura dos días la batería, lo uso como medio de transporte, para trasladarme me sirve”.

Nuria- Propietaria de Monopatín Eléctrico de Posadas

Nuria usuaria del Monopatín Eléctrico “si sos usuario de auto, te ahorras en combustible, y más si trabajas en el centro como todos los posadeños, con el estacionamiento medido también se te va bastante, y le podes agregar si le das la funcionalidad de una moto, ahorrándote también la nafta, el seguro y la patente” comentó.

La única desventaja que se presentó fue que solo es para una persona, pero las actividades cotidianas se pueden complementarlas fácilmente. “Desde que tengo el monopatín salvo los días de lluvia, deje el auto, salgo a hacer compras, al trabajo voy todos los días, yo lo ocupo como mi medio de trasporte” añadió.

El tránsito es complejo en los horarios picos sostiene la entrevistada sin embargo, “la diferencia de tiempo que haces cuando hay mucho tránsito es una ventaja notable, estoy súper conforme con el cambio que hice, hay gente que apunta un poco del medio ambiente, la verdad termina siendo positivo” dijo.

Aún la modalidad de trasladarse en estos vehículos es nueva en la ciudad, por otra parte, los costos del producto están en comparación con una motocicleta, de igual manera “la gente en la calle pregunta un montón, la autonomía, tienen bastante curiosidad. Los agentes de tránsito exigen las reglas de seguridad pero no es un vehículo motorizado” aseguró Nuria propietaria del Monopatín eléctrico.

