Invitan a participar del 5° Concurso Internacional de Poesía y Cuento “Horacio Quiroga, Tintas de amor de Locura y de Muerte”

El certamen es difundido e impulsado por la Sade Misiones y los premios serán entregados en el marco del encuentro a realizarse el día 22 de febrero de 2020, Homenaje al escritor Horacio Quiroga, en la ciudad de San Ignacio, Misiones.

Bases

Podrá participar toda persona mayor de 20 años de edad, de cualquier nacionalidad o lugar de residencia. Las obras deberán estar escritas en español.

Quedan excluidos de participar los integrantes de la organización del evento.

Las obras deberán ser escritas en homenaje a Horacio Quiroga y sus producciones literarias.

Cada participante podrá enviar una sola obra, en los géneros Cuento Corto o Poesía.

Los cuentos tendrán una extensión máxima de tres carillas A4 con fuente Arial 12 e interlineado 1,5.

Las poesías tendrán una extensión máxima de 30 versos, en fuente Arial 12 e interlineado 1,5.

Las obras deberán ser inéditas y no podrán estar pendientes de resolución o haber sido seleccionadas o premiadas en otros concursos.

Plazos, Modo de Envío y Recepción

Recepción de las obras: 23 de enero de 2020 al 17 de febrero de 2020.

Deberán ser enviadas exclusivamente en forma digital al correo electrónico sademisiones@gmail.com

Modo de envío:

En el asunto: Concurso “Horacio Quiroga, Tintas de Amor de Locura y de Muerte”

•Archivo “Obra”: la obra firmada con seudónimo.

•Archivo “Datos”: los datos del autor, donde se especificará:

a) Título de la obra.

b) Seudónimo

c) Género de la obra

d) Nombre y apellido del autor

e) DNI

f) Dirección – Lugar de residencia

g) Teléfono / Celular

h) Correo electrónico

Premios

Los premios serán entregados en el marco del encuentro a realizarse el día 22 de febrero de 2020, Homenaje al escritor Horacio Quiroga, en la ciudad de San Ignacio, Misiones.

Los premios quedan a definir por la comisión organizadora.

Los ganadores que no puedan estar presentes podrán retirarlo en cualquier otro momento, quienes participen desde otro país podrán solicitar su certificado vía digital y tendrán el premio a disposición para cuando deseen retirarlo.

La categoría POESÍA será premiada en 1er, 2do y 3er lugar.

La categoría CUENTO será premiada en 1er, 2do y 3er lugar.

Jurado

Estará compuesto por tres personas seleccionadas por la SADE Misiones.

El escritor Uruguayo Guillermo Lopetegui, el poeta y escritor Victor Valledor residente en la ciudad de Berisso y el escritor y docente Rubén Darío Motta.

Su decisión será inapelable y podrá declarar desiertos los lugares que considere.

Con el solo hecho de enviar sus obras los participantes aceptan las bases del concurso, declaran que las mismas son de su autoría y autorizan a que sean difundidas por la organización.

El incumplimiento de algún punto de las bases descalifica automáticamente las obras.

Los ganadores no serán anunciados hasta el día propio del acto, siendo posteriormente notificados vía mail y quienes no hayan resultado ganadores no recibirán notificación alguna.

