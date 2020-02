Pese a que los productores amenazaron con balear a los ladrones, continúan los robos de yerba mate

Productores de distintos puntos de la provincia, especialmente de la zona Centro, vienen denunciando una ola de robos en las chacras que tiene como principal objetivo la yerba mate. En ese caldo de cultivo, se viralizó un audio en el que un productor convoca a sus pares a analizar medidas drásticas como salir a cortar la ruta en señal de protesta o tomar justicia por mano propia contra los ladrones. Asegura que la Policía “está haciendo un buen trabajo” pero, amparados en una ley demasiado laxa, los delincuentes que son capturados pasan poco tiempo en prisión y vuelven a robar.

El precio relativamente bueno que tiene la yerba mate desde hace ya un par de años llamó la atención no solamente de grandes empresas del sector que están plantando a paso redoblado, sino también de los amigos de lo ajeno que desde el año pasado encuentran en el oro verde de las chacras misioneras, un botín rentable. Productores como el obereño Cristian Klingbeil advierten que viene en aumento no solo la cantidad de robos sino el daño que provocan al colono. Lo que empezó con hurtos de no más de 200 kilos que no afectaban significativamente la economía de los productores, fue creciendo hasta llegar hoy a robos de hasta 20 mil kilos de hoja verde, lo que demuestra la acción de ladrones con una estructura y una logística desarrolladas.

En los últimos días se registraron al menos dos detenciones por robos de Yerba Mate, los dos en San Vicente.

El mediodía del sábado, en un camino vecinal de Colonia Gramado, efectivos de la Comisaría 1ra de San Pedro, dependientes de la Unidad Regional VIII, apresaron a Jovani V. de 24 años sindicado como sospechoso del robo de hoja verde a su vecino Nicolás R. de 49.

El hecho fue denunciado el jueves por el propietario quien manifestó en sede policial que sustrajeron aproximadamente 500kg de yerba de su lote ubicado en la citada colonia. De esta manera, luego de averiguaciones practicadas, los uniformados establecieron que Jovani no sería ajeno al hecho y que presuntamente vendió lo cosechado a otra colonia.

El viernes Ramón M. de 32, Pedro M. de 31 y Gilberto D. S. de 28 años, fueron detenidos por efectivos de la Comisaría 1ra de San Vicente de la Unidad Regional VIII por el robo de hoja verde a una propiedad privada. La policía realizaba oerativos de prevención en barrio Payeska y les avisan que en calle Andrés Guacurary una camioneta despistó con ponchadas de yerba mate.

Al llegar dialogaron con los ocupantes del vehículo quienes no supieron justificar la procedencia de la cosecha. Luego de averiguaciones practicadas, los uniformados establecieron que la yerba fue sustraída del Yerbal de la Provincia, propiedad del IPS.

DL