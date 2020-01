Robos en las chacras: se viralizó audio de productor que pidió a “colonos corajudos” que “empiecen a balear” a los ladrones

RELACIONADAS Productores en alerta por robos de yerba mate advierten que defenderán sus yerbales de los intrusos

Productores de distintos puntos de la provincia, especialmente de la zona Centro, vienen denunciando una ola de robos en las chacras que tiene como principal objetivo la yerba mate. En ese caldo de cultivo, se viralizó hoy un audio en el que un productor convoca a sus pares a analizar medidas drásticas como salir a cortar la ruta en señal de protesta o tomar justicia por mano propia contra los ladrones. Asegura que la Policía “está haciendo un buen trabajo” pero, amparados en una ley demasiado laxa, los delincuentes que son capturados pasan poco tiempo en prisión y vuelven a robar.

Carlos «Cali» Zuberbühler

El precio relativamente bueno que tiene la yerba mate desde hace ya un par de años llamó la atención no solamente de grandes empresas del sector que están plantando a paso redoblado, sino también de los amigos de lo ajeno que desde el año pasado encuentran en el oro verde de las chacras misioneras, un botín rentable. Productores como el obereño Cristian Klingbeil advierten que viene en aumento no solo la cantidad de robos sino el daño que provocan al colono. Lo que empezó con hurtos de no más de 200 kilos que no afectaban significativamente la economía de los productores, fue creciendo hasta llegar hoy a robos de hasta 20 mil kilos de hoja verde, lo que demuestra la acción de ladrones con una estructura y una logística desarrolladas.

El tema es una preocupación constante para los hombres y las mujeres de las chacras misioneras, lo que hizo que ayer se viralizara rápidamente un audio de un productor que resume el estado de ánimo de sus pares.

En dicho audio se escucha la voz del productor Carlos “Cali” Zuberbühler, miembro de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), quien califica de “alevoso” el robo de yerba mate y animales de las chacras y advierte que “la Policía está haciendo un buen trabajo” porque “está agarrando parejo todos los chorros”, pero lamenta que “no pasan 48 horas que ya están todos liberados porque lo que hacen no encuadra como robo sino como hurto”.

“Acá hay ladrones de yerba que robaron el viernes, estuvieron presos el fin de semana y martes o miércoles estuvieron robando de nuevo, esto nos genera una impotencia tremenda”, dijo.

En diálogo con Misiones Online, Zuberbühler indicó que en los próximos días se reunirán con autoridades del Gobierno provincial para analizar la cuestión. “Tenemos que hacer algo para endurecer las leyes contra este tipo de delitos, tal vez castigan con más dureza a quienes reinciden, que si ya robó una vez y roba de nuevo, que al menos se pase 10 meses en la cárcel”, consideró.

En el audio que se viralizó, el productor convoca a sus pares a analizar distintas acciones para combatir la ola de robos. Plantea la posibilidad de salir a la ruta exigiendo un cambio en las leyes.

También invita a sus pares a tomar la justicia por mano propia como alternativa ante la ineficacia de los procesos legales. “Ojalá que haya colonos corajudos que empiecen a balear a estos tipos, pero tenemos que juntarnos y sacar del calabozo a estos colonos. Parece que nuestras familias no valen nada, pasás todo el año preparando un cuadro de yerba para que estos ladrones vengan de cualquier forma a tirar abajo la planta, porque lo que menos usan es tijera, ‘estragan’ de cualquier forma la planta y eso lleva años recuperar”, explicó.

“Tenemos que vigilar, hay que estar alerta”, afirmó.