Productores se reunieron con autoridades provinciales por el constante robo de yerba mate y ganado

Preocupados por una situación que se viene repitiendo año a año con el robo de yerba mate y abigeato, productores yerbateros y ganaderos nucleados en la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (APAM) y la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), fueron recibidos este jueves (06/02) por el subsecretario de Seguridad y Justicia, Pedro Ariel Marinoni a quien plantearon la problemática que los afecta en las chacras.

Finalizada la reunión, el miembro del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Sergio de la Pierre, quien participó del encuentro, comentó que se trataron los temas que hoy golpean al sector rural como el robo de yerba mate el abigeato, poniendo sobre la mesa las distintas formas que operan los ladrones, la circulación libre de vehículos sin control de verificación técnica, documentación, “estaba también el sub jefe de la policía el comisario general Carlos Merlo que agradeció en trabajo en conjunto con el INYM en cuanto a capacitar al personal sobre la documental que tiene que transportar, que debe portar el vehículo”.

Detalló que en general el robo se produce con gente que se contrata en el m omento, “de noche a la mañana temprano, cuando saben que el productor no está en su chacra, entran y roban desde un raído hasta 20 – 25 mil kilos por jornada. Esta yerba generalmente es transportada en pequeñas cantidades hasta una playa de acopio y ahí se carga”.

Sostuvo De la Pierre que las playas de acopio deben ser controladas convenientemente, porque si una playa de acopio no tiene piso ni techo, el secadero que no cumple esa normativa “está trabajando de balde, porque esa yerba puede tener un grave problema de trazabilidad una yerba que tenga una aplicación de un fungicida, un insecticida a esa yerba no la quiere nadie porque fue robada”.

Explicó que posteriormente esa yerba va a un paquete y advirtió, “que tal si esa yerba de exportación tiene la traza de un agrotóxico y perdemos un mercado ahí vamos a lamentar y va a ser tarde, entonces hemos advertido que los controles, no solo de la policía en la parte operativa, sino que los municipios deben controlar la habilitación de las playas de acopio, Salud Pública la parte de bromatología, Saneamiento Ambiental. Todos esos organismos deben trabajar en forma coordinada porque no es problema de uno solo”.

Al referirse al accionar de los ladrones de yerba, destacó que una persona en pocas horas puede cortar cien kilos, “trabajando dos o tres horas, como ellos cortan con machete y mal, llevan palo grueso y todo, entonces enseguida juntan cien kilos y hay playas de acopio que utilizan remitos que no son los del productor”

EP/E.J.