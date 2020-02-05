Este viernes comienzan a tomar exámenes a los misioneros aspirantes al Servicio Militar Voluntario
Se trata de las evaluaciones a los postulantes a ingresar a la Armada Argentina y tendrán lugar en el Liceo Naval Militar Almirante Storni de la ciudad de Posadas. Ingresá a la nota y conocé la nómina completa de los inscriptos.
El servicio Militar Voluntario es la prestación que efectúan por propia decisión los argentinos varones o mujeres, ciudadanos naturalizados, con la finalidad de cubrir los requerimientos de personal de marineros de las unidades de combate y bases navales, dependencias y organismos de la Armada.
Aprobado el curso de admisión, el voluntario será dado de alta en la Armada como Marinero, firmando un compromiso de servicios por un periodo de dos años como Marinero Segundo, al finalizar dicho periodo y de ser confirmado podrá renovar el compromiso de servicios anualmente como Marinero Primero, hasta la edad de 28 como máximo.
El personal de Marineros podrá postularse para ingresar a la Escuela de Suboficiales de la Armada o la Escuela de Oficiales.
Los beneficios que recibe el Voluntario son: Capacitación e instrucción para desempeñarse dentro del Sistema de Defensa Nacional; obra social y seguro de vida; experiencia laboral certificable y años de servicio bonificados para el cómputo de los años de jubilación.
Estas son las nóminas de las personas que deberán presentarse en el Liceo Naval Naval Militar Almirante Storni de Posadas:
LISTADO DE POSTULANTES A MARINERO TROPA VOLUNTARIA PARA REALIZAR EL EXÁMEN PSICOLÓGICO EL DÍA VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2020
|N° INSC
|DNI
|APELLIDO
|NOMBRE
|1
|42302604
|DA SILVA
|LEONELLA ESTEFANI
|2
|43832675
|DA SILVA
|MARCOS RAÚL
|3
|41871582
|SILVERO
|ANDREA ELIANA
|4
|48888922
|TOLEDO
|CARLA BELEN
|5
|41233962
|LEGAL
|ROCIO TAMARA
|6
|37160077
|PEREYRA
|MELANIE CARLA
|7
|42742096
|CERDAN
|VALERIA BELEN
|8
|41995338
|NAVARRO
|JULIO MARTIN
|9
|42739568
|METRECHEN
|MARCELO JAVIER
|10
|41822568
|VAZQUEZ
|ANDRES EZEQUIEL
|11
|42737719
|VARGAS
|RICARDO NAHUEL
|12
|40337181
|FERNANDEZ
|MARIANA ANDREA
|13
|43.677.160
|VARGAS
|WALTER ANIBAL
|14
|41.995.317
|SILVA SOLANO
|MARTHA NOARA
|15
|42810852
|MOLINA
|DANIEL ISAIAS
|16
|41303617
|GOMEZ
|GISELA BELEN
|17
|40340576
|MARTINEZ
|SILVANA
|18
|43.356.826
|DA SILVA
|GABRIEL ALFREDO
|19
|39529052
|WASIUTYN
|DAMIAN ALEXANDER
|20
|44.389.306
|DOS SANTOS
|SANTIAGO ADRIAN
|21
|43528587
|BENITEZ
|IVAN RAFAEL
|22
|41070937
|VOULQUIN
|JULIAN DE JESUS
|23
|41155704
|BARRIOS
|WALTER RUBEN
|24
|42966100
|FERNANDEZ
|FLORENCIA DAIANA
|25
|42742469
|GALARZA
|FABIAN EMANUEL
|26
|45527313
|ALBARENGA
|OSCAR ALEJANDRO
|27
|41995313
|BALMACEDA
|YAMILA SOLEDAD
|28
|42381989
|CAMACHO
|ANYELEN LUZ HILDA
|29
|37223878
|CRISTALDO
|KAREN BELEN
|30
|39944793
|FLORIANA
|GLORIA ELIZABETH
|31
|43619804
|GOMEZ
|ROCIO DE LOS ANGELES
|32
|43529688
|LENCINA
|ANTONELA AILEN
|33
|41633366
|LENCINA
|DAIANA MICKAELA
|34
|41306260
|MACIEL
|MILAGROS MARILYN
|35
|42240742
|NACIMIENTO
|ANA CARLA
|36
|42615710
|PINTOS
|LUCIANA BELEN
|37
|42761206
|SERRANO
|ANYI LUJAN
|38
|41273398
|SOLIS
|VALERIA LUANA
|39
|43701272
|VALENZUELA
|CINTIA SOLEDAD
|40
|42811009
|VALLEJOS
|EDGAR ESEQUIEL
|41
|43333154
|AGUIRRE
|PABLO ALAN FACUNDO
|42
|41633397
|DUARTE
|FLORENCIA DAMARIS
|43
|39864256
|SILVA
|ELIAS ABRAHAM
|44
|37697325
|PINEDA
|CARLOS ANDRES
|45
|41822773
|SILVA
|ESTEBAN ISMAEL
|46
|43529033
|SCHONWAID
|VICTOR MANUEL
|47
|39223629
|FRUTOS
|AMALIA FERNANDA
|48
|43619196
|MARTINS
|DILAN ALEXIS
|49
|41032175
|DA ROSA
|LUIS ALBERTO
|50
|40952706
|MONTERO
|FACUNDO ARIEL
|51
|41995385
|DAVALOS
|MARIO ADRIAN
|52
|43701278
|ENCINA
|ALEXIS EMANUEL
|53
|43121704
|LEAL
|DANIEL HERNAN
|54
|42288280
|DOMINGUEZ
|LORENA MABEL
|55
|39944721
|EBENAU
|VANINA NATIVIDAD
|56
|42615714
|EBENAU
|LUCIA GISEL
|57
|43357089
|SEBEK
|SEBASTIAN ISAIAS
|58
|39563915
|MELGAREJO
|GUADALUPE ITATI
|59
|39944748
|MONTERO
|CRISTIAN ITATI
|60
|41306269
|ENCISA
|GABRIELA BEATRIZ
|61
|43619803
|GONZALEZ
|ISMAEL JESUS
|62
|42761203
|PROS
|RODRIGO SEBASTIAN
|63
|43758570
|FALCON
|CARLOS EDUARDO
|64
|43823533
|MUÑOZ
|GONZALO LUCAS
|65
|39220174
|DA SILVA
|MAXIMILIANO
|66
|43757614
|DUTRA
|MARIANA GISELE
|67
|45338807
|SUAREZ
|WILSON WALTER
|68
|43528671
|MARTINEZ
|MAYRA ANTONELLA
|69
|41508874
|KOSINSKI
|KAREN JAQUELIN
|70
|41694636
|CHAVEZ
|VIVIANA ELIZABETH
|71
|41335071
|BENITEZ
|NICOLAS ALEJANDRO
|72
|41832773
|DA VEGA
|LUIS CARLOS
|73
|42761778
|NUNES
|GRISELDA
|74
|43331910
|DIAZ
|ALEX SANDRO RAMON
|75
|43121730
|VILLALBA
|CECILIA
|76
|41633393
|LENCINA
|YAQUELIN MICAELA
|77
|39944794
|DOMINGUEZ
|VICTOR HUGO
|78
|43987139
|RODRIGUEZ
|YAMILA BELEN
|79
|42715588
|DA ROSA
|MARIA DE LOS ANGELES
|80
|42288273
|SOLANO
|CARLOS DANIEL
|81
|42965296
|PEREZ
|RAMON ALEJANDRO
|82
|42514577
|RAMIREZ
|WILLIAMS MAXIMO
|83
|43331597
|DETRICH
|ROBERTO
|84
|40411895
|BENITEZ
|MARIA EVA
|85
|43024274
|BERMUDEZ
|EMILCE LOHANA
|86
|42715587
|PEDROZO
|ARACELI EVELYN
|87
|43528697
|SOSA
|KATRIEL DAMIAN
|88
|41633377
|BENITEZ
|TAMARA ISABEL
|89
|42604236
|BUERA
|FERNANDO RAMON
|90
|39944798
|LOSSE
|DANIELA ALEJANDRA
|91
|43357922
|DA SILVA
|MATIAS OBALDO
|92
|41965282
|EBERHART
|JESUS DANIEL ANGEL
|93
|43547386
|PAEZ
|CAMILA GISEL
|94
|42615709
|NACIMIENTO
|SANDRA NOEMI
|95
|39527779
|AYALA
|MARIA DEL ROSARIO
|96
|42761204
|CABRAL
|LAILA YANINA
|97
|45338754
|ALFONSO
|IVAN ISAIAS
|98
|42811006
|VALENZUELA
|JULIA IRMA
|99
|42002760
|AGUIRRE
|DIEGO JOSUE EMANUEL
|100
|42666113
|GOMEZ
|JULIAN
LISTADO DE POSTULANTES A MARINERO TROPA VOLUNTARIA PARA REALIZAR EL EXÁMEN PSICOLÓGICO EL DÍA SABADO 08 DE FEBRERO DE 2020
|N°
|DNI
|APELLIDO
|NOMBRE
|1
|42761469
|ARBE
|BRAIAN JOEL
|2
|41419971
|REIMANN
|MARIA AYELEN
|3
|40339123
|GONZALEZ
|MARCOS EZEQUIEL
|4
|43330781
|STICK
|EVELYN JOHANA
|5
|41304459
|ORREGO SOSA
|MATIAS NICOLAS
|6
|43071309
|ALVEZ PINTO
|BRAIAN RAMON
|7
|43331933
|DUARTE
|MATIAS ESEQUIEL
|8
|42666404
|SILVERO
|MARCOS ANTONIO
|9
|40336653
|GUTIERREZ
|SERGIO DANIEL
|10
|39637807
|MORE
|ALDANA
|11
|41192872
|DA SILVA
|WALTER MAXIMILIANO
|12
|41700254
|FLEITAS
|HECTOR ANIBAL
|13
|43121862
|DLUTOWSKI
|MILAGROS
|14
|39945935
|VILLALBA
|MARIANO MARQUE
|15
|38198691
|KNEBEL
|ALDANA ISABEL
|16
|40708911
|ZARATE DE GROS
|GASTON ADRIAN
|17
|43529915
|VEGA
|ANTONY WILLIAMS
|18
|41994717
|PIREZ
|JORGE EZEQUIEL
|19
|39660940
|ORTIGOZA
|ALEJANDRO JAVIER
|20
|40041292
|BUDDEMEYER
|ANSELMO GABRIEL
|21
|42615928
|ARRUDA
|SANTIAGO LEANDRO
|22
|41027689
|CARNEIRO
|MATIAS GABRIEL
|23
|43547039
|BUBILEK
|AGUSTIN BALEM
|24
|40762597
|DE ABREU
|GABRIEL
|25
|43154273
|STADLESKI
|MARCELO ANDRES
|26
|42086786
|MYHAL
|FERNANDO EUGENIO
|27
|39637978
|SCHUTZ
|EXEQUIEL MARTIN
|28
|41899885
|SERRI
|MARCELA APARECIDA
|29
|43529343
|BORGES
|KEVIN RODRIGO
|30
|43331315
|LERIA
|ROBERTO JAVIER
|31
|42965809
|DE LIMA
|CESAR GABRIEL
|32
|45052049
|ALTAMIRANO
|HORIANA MICAELA
|33
|43358095
|OVIEDO
|KAREN MIKAELA
|34
|43620215
|OVIEDO
|YESICA FILOMENA ELISABET
|35
|44435998
|OVIEDO
|ELIZABETH MICHELLE
|36
|40335032
|AZARI
|FELIX SEBASTIAN
|37
|43545931
|BIALY
|GABRIELA LUJAN
|38
|49338120
|MORA BARUA
|MIGUEL SEBASTIAN
|39
|41503868
|ESTIGARRIBIA
|LEONEL MATIAS
|40
|40873486
|GOMEZ
|CAMILA MARIANELA
|41
|39228889
|MACHADO
|BRUNO ISMAEL
|42
|42739549
|CENTURION KLUG
|JORGELINA AILEN
|43
|41304261
|TONN
|PATRICIO GUILLERMO
|44
|43758652
|IBAÑEZ
|AXEL ANDRES
|45
|43332903
|BERNAL
|JOSE DANIEL
|46
|39945906
|MARTINEZ
|MARCOS MIGUEL
|47
|43071171
|RAMIREZ
|NAYELIN MIRIAN
|48
|42466999
|DEL VALLE
|ELIAN GILLERMO
|49
|40983693
|ALVEZ
|HECTOR DANIEL
|50
|39225532
|FRANCK
|MAXIMILIANO TOMÁS
|51
|42965863
|MONZON
|RAMON ALEJANDRO
|52
|43759271
|CARDOZO
|ALEXIS ELISEO
|53
|40873465
|NUÑEZ
|NAHUEL MIQUEAS
|54
|43618723
|DE OLIVERA
|FIORELA VICTORIA
|55
|38381400
|ALVEZ
|SANDRO GABRIEL
|56
|41632710
|ONUFRYJJCZUK
|MARCOS SIMON PEDRO
|57
|39225936
|MARCHESINI
|MARCOS MIKEAS
|58
|39705152
|BRITEZ
|DARIO
|59
|42514954
|RODRIGUEZ MAGALLANES
|ANIBAL ARMANDO
|60
|41303384
|TOLEDO
|MIGUEL ALEJANDRO
|61
|39227147
|DE CAMPOS
|YONATHAN MATEO
|62
|43701071
|GALEANO
|GONZALO CECILIO
|63
|43420104
|FRUTOS
|LUCIA MAGALI
|64
|43944544
|DOS SANTOS
|JUAN MARCELO
|65
|38198592
|BARON
|VALERIA EVELIN
|66
|43832393
|MARECO
|FELIX FABIAN
|67
|39530650
|BOVEDA
|JUNIOR FABIAN
|68
|42967352
|ROJAS
|EMILIA ALDANA
|69
|40952557
|DA SILVA
|OTILIO BENJAMIN
|70
|39224482
|DUARTE
|CRISTIAN MARCELO
|71
|41303610
|ALEGRE
|CAREN MAILEN
|72
|42.967.178
|FITZ
|TANIA JOHANA
|73
|40042257
|TROCHE
|ENZO DANIEL
|74
|50205343
|ESTECHE
|ELIZARDO RAMON
|75
|43356004
|MENDOZA
|RONALDO GABRIEL
|76
|40983788
|GONZALEZ
|BRUNO DANIEL
|77
|44434319
|SANABRIA
|GUSTAVO ARIEL
|78
|42667693
|KOZUR
|CARLOS
|79
|42288240
|ALMEIDA
|LEONARDO VICTOR
|80
|42086140
|FLORES
|OSCAR ALBERTO
|81
|39529058
|LERIA
|FRANCISCO KATRIEL
LISTADO DE POSTULANTES A MARINERO TROPA VOLUNTARIA PARA REALIZAR EL EXÁMEN PSICOLÓGICO EL DÍA DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2020
|N°
|DNI
|APELLIDO
|NOMBRE
|1
|42615301
|BALTAR
|YAHIZA NAIARA
|2
|41700222
|VERA
|FABIO NAHUEL
|3
|42762624
|FERNANDEZ
|ALEXIS NATANAEL
|4
|39527368
|MELGAREJO
|ANTONIO CESAR
|5
|42761353
|BAEZ
|DANIELA JEMINA
|6
|39633103
|GONZALEZ
|FEDERICO NAHUEL
|7
|44013446
|PEREZ
|JEREMIAS SEBASTIAN
|8
|45791100
|FRANCO
|ADRIANA INOCENCIA
|9
|40415013
|CORREA
|SOFIA ITATI
|10
|19074387
|RODRIGUEZ MALDONADO
|EDUARDO MIGUEL
|11
|43071411
|SIMBRON
|CESAR TEOFILO
|12
|41501510
|SIMBRON
|MARCOS ANTONIO
|13
|41901282
|LOPEZ
|ENZO EZEQUIEL
|14
|42760527
|CANTINI
|LUCAS DANIEL
|15
|42763117
|BENITEZ
|GABRIELA AHILEN
|16
|43546314
|DOS SANTOS
|DIONICIO ALEXANDER
|17
|50164783
|PAIVA
|DIEGO ARMANDO
|18
|42742033
|VAZQUEZ
|JOSE ARMANDO
|19
|42965825
|ROMAN
|WALDIR ISMAEL PEDRO
|20
|44279498
|ALMEIDA
|GASTON DARIO
|21
|42514807
|LOPEZ
|MIGUEL ANGEL
|22
|42966600
|RODRIGUEZ
|ADRIANA ESTEFANIA
|23
|42086217
|GOMEZ PEREIRA
|MATIAS SAMUEL
|24
|42716692
|SUAREZ
|SEBASTIAN
|25
|43658625
|BRETTI
|MARIO LEONARDO
|26
|44279306
|VALDEZ
|ARTURO DANIEL
|27
|39819012
|DE LIMA
|CRISTIAN MATIAS
|28
|42003294
|DA SILVA
|VICTOR SEBASTIAN
|29
|46786885
|BARRIOS
|MARCELO DAVID
|30
|42761624
|FERNANDEZ
|ALEXIS NATANAEL
|31
|42812966
|AYALA
|ADRIAN GONZALO
|32
|42466719
|SANTISTEBAN
|RENATO FRANCISCO
|33
|40791816
|VILLALBA
|ALICIA ADRIANA
|34
|43155115
|ESCURDIA
|MONSERRAT ANDREA
|35
|43071649
|SILVA
|MATIAS HERNAN
|36
|41418603
|ALMIRON
|AXEL AGUSTIN
|37
|41031551
|APESTEGUI
|ENZO HERNAN
|38
|41872315
|LONDERO
|GRACIELA MICAELA
|39
|42273995
|ACUÑA
|ALEJANDRO JOSUE EZEQUIEL
|40
|40197966
|BATISTA
|SERGIO ARIEL
|41
|50481095
|SOSA
|MARLENE HEBE
|42
|40345832
|MARTINEZ
|RENZO GERARDO
|43
|41231382
|PINTOS
|SILVANA GRACIELA
|44
|41091565
|GOMEZ
|ALEJANDRA MICAELA
|45
|43619051
|VILLALBA
|GLADYS MICAELA
|46
|43155021
|BARRIOS
|ALEJANDRO DAVID
|47
|42001973
|DOS SANTOS
|NATALIA ADRIANA
|48
|43.702.883
|STUMFPS
|MARIA CELESTE
|49
|41510080
|SASILOTO
|GILBERTO LUCIANO
|50
|44384148
|CARDOZO
|ROSA GUADALUPE
|51
|42.810.560
|GALEANO
|MATIAS RAMON
|52
|42966411
|JARA
|ALEXANDER GABRIEL
|53
|38868427
|CABRAL
|MATIAS EZEQUIEL
|54
|43944071
|MARTINEZ
|FRANCO GASPAR
|55
|426688477
|MORAIS
|JUNIORS EZEQUIEL
|56
|43070483
|PRIETO
|ANTONELA SOLEDAD
|57
|41306019
|FRANCO
|CRISTIAN SANTIAGO
|58
|43331590
|DA SILVA
|CARLA NATALY
|59
|41694929
|CRISTALDO
|FLAVIA DAIANA
|60
|43420186
|OLIVERA
|YONATHAN GUILLERMO
|61
|43758762
|SUAREZ
|RODRIGO ALEJANDRO
|62
|42515852
|ANTUNEZ
|LEANDRO ESEQUIEL
|63
|43528705
|CACERES
|ELPIDIO EMANUEL
|64
|42810527
|CHAVEZ
|EVELIN ANTONELLA
|65
|41049771
|GALLARDO
|LUCAS FLORENCIO
|66
|44772512
|RAMIREZ
|EDUARDO MAXIMILANO
|67
|41078230
|BOGADO
|JONATHAN NICOLAS
|68
|42273999
|CRISTALDO
|MARCELO EZEQUIEL
|69
|42668382
|DE LUCIA
|ENZO NICOLAS
|70
|44149875
|VILLALBA SEIDEL
|ADRIANA ABIGAIL
|71
|42085842
|ALMEIDA
|FERNANDO IVAN
|72
|42272529
|VERA
|ABELSEBASTIAN
|73
|42086657
|ZIENIEWICZ
|GUSTAVO MARTIN
|74
|43151413
|GULARTE
|MARTIN RAUL
|75
|44013949
|LEDESMA
|ADRIANA LISET
|76
|37222417
|JOVES
|KAREN YAMILA
|77
|43070267
|NUÑEZ
|ROBERTO SANTIAGO
|78
|41872466
|DELGADO
|ARIEL ARNALDO
|79
|43420444
|PULKOSKI
|SANTIAGO EZEQUIEL
|80
|42966219
|ROSES
|JONATHAN JOSE
|81
|40898234
|DELGADO
|ALBERTO OMAR
|82
|50394656
|LENCINAS
|DAMIAN JORGE JOAQUIN
|83
|40926649
|DO SANTOS
|MARIANA YANET
|84
|40.196.696
|CORREA
|LOURDES ITATI
|85
|39529947
|ALVEZ
|ATAHUALPA ALEJANDRO
|86
|42247718
|GONZALEZ
|JULIAN AGUSTIN
|87
|43420960
|MENDOZA
|LUZ BELEN
|88
|42466666
|DOMINICK
|NICOLAS NAHUEL
|89
|40200117
|BENITEZ
|ROCIO BELEN
|90
|43357527
|ESCALANTE
|ANDREA YESICA
|91
|39221673
|BENITEZ
|LAUTARO HUGO
|92
|43758710
|CRISTALDO
|ADILENE ELIZABETH
|93
|43702146
|JAZINKA
|MARCOS SEBASTIAN
|94
|44227310
|OVIEDO
|EVELIN ROXANA
|95
|43418989
|MALDONADO
|ESTEBAN ULISES
|96
|40338805
|DIAZ
|RODRIGO EMANUEL
|97
|43757659
|CARDOZO
|MAXIMILIANO EZEQUIEL
|98
|40708886
|JARA
|MAURICIO SEBASTIAN
|99
|41832977
|LOPEZ
|EDUARDO
|100
|43842854
|BACA FORESTA
|EZEQUIEL
|101
|41979717
|BENITEZ
|BRIAN ALEXIS
|102
|43530286
|CHAMORRO
|MARIANO ALEXANDER
|103
|42812727
|TOLEDO
|YONATHAN NICOLAS