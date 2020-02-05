Este viernes comienzan a tomar exámenes a los misioneros aspirantes al Servicio Militar Voluntario

febrero 5, 2020  3:45 pm

Se trata de las evaluaciones a los postulantes a ingresar a la Armada Argentina y tendrán lugar en el Liceo Naval Militar Almirante Storni de la ciudad de Posadas. Ingresá a la nota y conocé la nómina completa de los inscriptos.

 

El servicio Militar Voluntario es la prestación que efectúan por propia decisión los argentinos varones o mujeres, ciudadanos naturalizados, con la finalidad de cubrir los requerimientos de personal de marineros de las unidades de combate y bases navales, dependencias y organismos de la Armada.

 

Aprobado el curso de admisión, el voluntario será dado de alta en la Armada como Marinero, firmando un compromiso de servicios por un periodo de dos años como Marinero Segundo, al finalizar dicho periodo y de ser confirmado podrá renovar el compromiso de servicios anualmente como Marinero Primero, hasta la edad de 28 como máximo.

 

El personal de Marineros podrá postularse para ingresar a la Escuela de Suboficiales de la Armada o la Escuela de Oficiales.

 

Los beneficios que recibe el Voluntario son: Capacitación e instrucción para desempeñarse dentro del Sistema de Defensa Nacional; obra social y seguro de vida; experiencia laboral certificable y años de servicio bonificados para el cómputo de los años de jubilación.

 

Estas son las nóminas de las personas que deberán presentarse en el Liceo Naval Naval Militar Almirante Storni de Posadas: 

LISTADO DE POSTULANTES A MARINERO TROPA VOLUNTARIA PARA REALIZAR EL EXÁMEN PSICOLÓGICO EL DÍA VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2020

N° INSC DNI APELLIDO NOMBRE
1 42302604 DA SILVA LEONELLA ESTEFANI
2 43832675 DA SILVA MARCOS RAÚL
3 41871582 SILVERO ANDREA ELIANA
4 48888922 TOLEDO CARLA BELEN
5 41233962 LEGAL ROCIO TAMARA
6 37160077 PEREYRA MELANIE CARLA
7 42742096 CERDAN VALERIA BELEN
8 41995338 NAVARRO JULIO MARTIN
9 42739568 METRECHEN MARCELO JAVIER
10 41822568 VAZQUEZ ANDRES EZEQUIEL
11 42737719 VARGAS RICARDO NAHUEL
12 40337181 FERNANDEZ MARIANA ANDREA
13 43.677.160 VARGAS WALTER ANIBAL
14 41.995.317 SILVA SOLANO MARTHA NOARA
15 42810852 MOLINA DANIEL ISAIAS
16 41303617 GOMEZ GISELA BELEN
17 40340576 MARTINEZ SILVANA
18 43.356.826 DA SILVA GABRIEL ALFREDO
19 39529052 WASIUTYN DAMIAN ALEXANDER
20 44.389.306 DOS SANTOS SANTIAGO ADRIAN
21 43528587 BENITEZ IVAN RAFAEL
22 41070937 VOULQUIN JULIAN DE JESUS
23 41155704 BARRIOS WALTER RUBEN
24 42966100 FERNANDEZ FLORENCIA DAIANA
25 42742469 GALARZA FABIAN EMANUEL
26 45527313 ALBARENGA OSCAR ALEJANDRO
27 41995313 BALMACEDA YAMILA SOLEDAD
28 42381989 CAMACHO ANYELEN LUZ HILDA
29 37223878 CRISTALDO KAREN BELEN
30 39944793 FLORIANA GLORIA ELIZABETH
31 43619804 GOMEZ ROCIO DE LOS ANGELES
32 43529688 LENCINA ANTONELA AILEN
33 41633366 LENCINA DAIANA MICKAELA
34 41306260 MACIEL MILAGROS MARILYN
35 42240742 NACIMIENTO ANA CARLA
36 42615710 PINTOS LUCIANA BELEN
37 42761206 SERRANO ANYI LUJAN
38 41273398 SOLIS VALERIA LUANA
39 43701272 VALENZUELA CINTIA SOLEDAD
40 42811009 VALLEJOS EDGAR ESEQUIEL
41 43333154 AGUIRRE PABLO ALAN FACUNDO
42 41633397 DUARTE FLORENCIA DAMARIS
43 39864256 SILVA ELIAS ABRAHAM
44 37697325 PINEDA CARLOS ANDRES
45 41822773 SILVA ESTEBAN ISMAEL
46 43529033 SCHONWAID VICTOR MANUEL
47 39223629 FRUTOS AMALIA FERNANDA
48 43619196 MARTINS DILAN ALEXIS
49 41032175 DA ROSA LUIS ALBERTO
50 40952706 MONTERO FACUNDO ARIEL
51 41995385 DAVALOS MARIO ADRIAN
52 43701278 ENCINA ALEXIS EMANUEL
53 43121704 LEAL DANIEL HERNAN
54 42288280 DOMINGUEZ LORENA MABEL
55 39944721 EBENAU VANINA NATIVIDAD
56 42615714 EBENAU LUCIA GISEL
57 43357089 SEBEK SEBASTIAN ISAIAS
58 39563915 MELGAREJO GUADALUPE ITATI
59 39944748 MONTERO CRISTIAN ITATI
60 41306269 ENCISA GABRIELA BEATRIZ
61 43619803 GONZALEZ ISMAEL JESUS
62 42761203 PROS RODRIGO SEBASTIAN
63 43758570 FALCON CARLOS EDUARDO
64 43823533 MUÑOZ GONZALO LUCAS
65 39220174 DA SILVA MAXIMILIANO
66 43757614 DUTRA MARIANA GISELE
67 45338807 SUAREZ WILSON WALTER
68 43528671 MARTINEZ MAYRA ANTONELLA
69 41508874 KOSINSKI KAREN JAQUELIN
70 41694636 CHAVEZ VIVIANA ELIZABETH
71 41335071 BENITEZ NICOLAS ALEJANDRO
72 41832773 DA VEGA LUIS CARLOS
73 42761778 NUNES GRISELDA
74 43331910 DIAZ ALEX SANDRO RAMON
75 43121730 VILLALBA CECILIA
76 41633393 LENCINA YAQUELIN MICAELA
77 39944794 DOMINGUEZ VICTOR HUGO
78 43987139 RODRIGUEZ YAMILA BELEN
79 42715588 DA ROSA MARIA DE LOS ANGELES
80 42288273 SOLANO CARLOS DANIEL
81 42965296 PEREZ RAMON ALEJANDRO
82 42514577 RAMIREZ WILLIAMS MAXIMO
83 43331597 DETRICH ROBERTO
84 40411895 BENITEZ MARIA EVA
85 43024274 BERMUDEZ EMILCE LOHANA
86 42715587 PEDROZO ARACELI EVELYN
87 43528697 SOSA KATRIEL DAMIAN
88 41633377 BENITEZ TAMARA ISABEL
89 42604236 BUERA FERNANDO RAMON
90 39944798 LOSSE DANIELA ALEJANDRA
91 43357922 DA SILVA MATIAS OBALDO
92 41965282 EBERHART JESUS DANIEL ANGEL
93 43547386 PAEZ CAMILA GISEL
94 42615709 NACIMIENTO SANDRA NOEMI
95 39527779 AYALA MARIA DEL ROSARIO
96 42761204 CABRAL LAILA YANINA
97 45338754 ALFONSO IVAN ISAIAS
98 42811006 VALENZUELA JULIA IRMA
99 42002760 AGUIRRE DIEGO JOSUE EMANUEL
100 42666113 GOMEZ JULIAN

 

 

LISTADO DE POSTULANTES A MARINERO TROPA VOLUNTARIA PARA REALIZAR EL EXÁMEN PSICOLÓGICO EL DÍA SABADO 08 DE FEBRERO DE 2020

DNI APELLIDO NOMBRE
1 42761469 ARBE BRAIAN JOEL
2 41419971 REIMANN MARIA AYELEN
3 40339123 GONZALEZ MARCOS EZEQUIEL
4 43330781 STICK EVELYN JOHANA
5 41304459 ORREGO SOSA MATIAS NICOLAS
6 43071309 ALVEZ PINTO BRAIAN RAMON
7 43331933 DUARTE MATIAS ESEQUIEL
8 42666404 SILVERO MARCOS ANTONIO
9 40336653 GUTIERREZ SERGIO DANIEL
10 39637807 MORE ALDANA
11 41192872 DA SILVA WALTER MAXIMILIANO
12 41700254 FLEITAS HECTOR ANIBAL
13 43121862 DLUTOWSKI MILAGROS
14 39945935 VILLALBA MARIANO MARQUE
15 38198691 KNEBEL ALDANA ISABEL
16 40708911 ZARATE DE GROS GASTON ADRIAN
17 43529915 VEGA ANTONY WILLIAMS
18 41994717 PIREZ JORGE EZEQUIEL
19 39660940 ORTIGOZA ALEJANDRO JAVIER
20 40041292 BUDDEMEYER ANSELMO GABRIEL
21 42615928 ARRUDA SANTIAGO LEANDRO
22 41027689 CARNEIRO MATIAS GABRIEL
23 43547039 BUBILEK AGUSTIN BALEM
24 40762597 DE ABREU GABRIEL
25 43154273 STADLESKI MARCELO ANDRES
26 42086786 MYHAL FERNANDO EUGENIO
27 39637978 SCHUTZ EXEQUIEL MARTIN
28 41899885 SERRI MARCELA APARECIDA
29 43529343 BORGES KEVIN RODRIGO
30 43331315 LERIA ROBERTO JAVIER
31 42965809 DE LIMA CESAR GABRIEL
32 45052049 ALTAMIRANO HORIANA MICAELA
33 43358095 OVIEDO KAREN MIKAELA
34 43620215 OVIEDO YESICA FILOMENA ELISABET
35 44435998 OVIEDO ELIZABETH MICHELLE
36 40335032 AZARI FELIX SEBASTIAN
37 43545931 BIALY GABRIELA LUJAN
38 49338120 MORA BARUA MIGUEL SEBASTIAN
39 41503868 ESTIGARRIBIA LEONEL MATIAS
40 40873486 GOMEZ CAMILA MARIANELA
41 39228889 MACHADO BRUNO ISMAEL
42 42739549 CENTURION KLUG JORGELINA AILEN
43 41304261 TONN PATRICIO GUILLERMO
44 43758652 IBAÑEZ AXEL ANDRES
45 43332903 BERNAL JOSE DANIEL
46 39945906 MARTINEZ MARCOS MIGUEL
47 43071171 RAMIREZ NAYELIN MIRIAN
48 42466999 DEL VALLE ELIAN GILLERMO
49 40983693 ALVEZ HECTOR DANIEL
50 39225532 FRANCK MAXIMILIANO TOMÁS
51 42965863 MONZON RAMON ALEJANDRO
52 43759271 CARDOZO ALEXIS ELISEO
53 40873465 NUÑEZ NAHUEL MIQUEAS
54 43618723 DE OLIVERA FIORELA VICTORIA
55 38381400 ALVEZ SANDRO GABRIEL
56 41632710 ONUFRYJJCZUK MARCOS SIMON PEDRO
57 39225936 MARCHESINI MARCOS MIKEAS
58 39705152 BRITEZ DARIO
59 42514954 RODRIGUEZ MAGALLANES ANIBAL ARMANDO
60 41303384 TOLEDO MIGUEL ALEJANDRO
61 39227147 DE CAMPOS YONATHAN MATEO
62 43701071 GALEANO GONZALO CECILIO
63 43420104 FRUTOS LUCIA MAGALI
64 43944544 DOS SANTOS JUAN MARCELO
65 38198592 BARON VALERIA EVELIN
66 43832393 MARECO FELIX FABIAN
67 39530650 BOVEDA JUNIOR FABIAN
68 42967352 ROJAS EMILIA ALDANA
69 40952557 DA SILVA OTILIO BENJAMIN
70 39224482 DUARTE CRISTIAN MARCELO
71 41303610 ALEGRE CAREN MAILEN
72 42.967.178 FITZ TANIA JOHANA
73 40042257 TROCHE ENZO DANIEL
74 50205343 ESTECHE ELIZARDO RAMON
75 43356004 MENDOZA RONALDO GABRIEL
76 40983788 GONZALEZ BRUNO DANIEL
77 44434319 SANABRIA GUSTAVO ARIEL
78 42667693 KOZUR CARLOS
79 42288240 ALMEIDA LEONARDO VICTOR
80 42086140 FLORES OSCAR ALBERTO
81 39529058 LERIA FRANCISCO KATRIEL

 

 

 

LISTADO DE POSTULANTES A MARINERO TROPA VOLUNTARIA PARA REALIZAR EL EXÁMEN PSICOLÓGICO EL DÍA DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2020

DNI APELLIDO NOMBRE
1 42615301 BALTAR YAHIZA NAIARA
2 41700222 VERA FABIO NAHUEL
3 42762624 FERNANDEZ ALEXIS NATANAEL
4 39527368 MELGAREJO ANTONIO CESAR
5 42761353 BAEZ DANIELA JEMINA
6 39633103 GONZALEZ FEDERICO NAHUEL
7 44013446 PEREZ JEREMIAS SEBASTIAN
8 45791100 FRANCO ADRIANA INOCENCIA
9 40415013 CORREA SOFIA ITATI
10 19074387 RODRIGUEZ MALDONADO EDUARDO MIGUEL
11 43071411 SIMBRON CESAR TEOFILO
12 41501510 SIMBRON MARCOS ANTONIO
13 41901282 LOPEZ ENZO EZEQUIEL
14 42760527 CANTINI LUCAS DANIEL
15 42763117 BENITEZ GABRIELA AHILEN
16 43546314 DOS SANTOS DIONICIO ALEXANDER
17 50164783 PAIVA DIEGO ARMANDO
18 42742033 VAZQUEZ JOSE ARMANDO
19 42965825 ROMAN WALDIR ISMAEL PEDRO
20 44279498 ALMEIDA GASTON DARIO
21 42514807 LOPEZ MIGUEL ANGEL
22 42966600 RODRIGUEZ ADRIANA ESTEFANIA
23 42086217 GOMEZ PEREIRA MATIAS SAMUEL
24 42716692 SUAREZ SEBASTIAN
25 43658625 BRETTI MARIO LEONARDO
26 44279306 VALDEZ ARTURO DANIEL
27 39819012 DE LIMA CRISTIAN MATIAS
28 42003294 DA SILVA VICTOR SEBASTIAN
29 46786885 BARRIOS MARCELO DAVID
30 42761624 FERNANDEZ ALEXIS NATANAEL
31 42812966 AYALA ADRIAN GONZALO
32 42466719 SANTISTEBAN RENATO FRANCISCO
33 40791816 VILLALBA ALICIA ADRIANA
34 43155115 ESCURDIA MONSERRAT ANDREA
35 43071649 SILVA MATIAS HERNAN
36 41418603 ALMIRON AXEL AGUSTIN
37 41031551 APESTEGUI ENZO HERNAN
38 41872315 LONDERO GRACIELA MICAELA
39 42273995 ACUÑA ALEJANDRO JOSUE EZEQUIEL
40 40197966 BATISTA SERGIO ARIEL
41 50481095 SOSA MARLENE HEBE
42 40345832 MARTINEZ RENZO GERARDO
43 41231382 PINTOS SILVANA GRACIELA
44 41091565 GOMEZ ALEJANDRA MICAELA
45 43619051 VILLALBA GLADYS MICAELA
46 43155021 BARRIOS ALEJANDRO DAVID
47 42001973 DOS SANTOS NATALIA ADRIANA
48 43.702.883 STUMFPS MARIA CELESTE
49 41510080 SASILOTO GILBERTO LUCIANO
50 44384148 CARDOZO ROSA GUADALUPE
51 42.810.560 GALEANO MATIAS RAMON
52 42966411 JARA ALEXANDER GABRIEL
53 38868427 CABRAL MATIAS EZEQUIEL
54 43944071 MARTINEZ FRANCO GASPAR
55 426688477 MORAIS JUNIORS EZEQUIEL
56 43070483 PRIETO ANTONELA SOLEDAD
57 41306019 FRANCO CRISTIAN SANTIAGO
58 43331590 DA SILVA CARLA NATALY
59 41694929 CRISTALDO FLAVIA DAIANA
60 43420186 OLIVERA YONATHAN GUILLERMO
61 43758762 SUAREZ RODRIGO ALEJANDRO
62 42515852 ANTUNEZ LEANDRO ESEQUIEL
63 43528705 CACERES ELPIDIO EMANUEL
64 42810527 CHAVEZ EVELIN ANTONELLA
65 41049771 GALLARDO LUCAS FLORENCIO
66 44772512 RAMIREZ EDUARDO MAXIMILANO
67 41078230 BOGADO JONATHAN NICOLAS
68 42273999 CRISTALDO MARCELO EZEQUIEL
69 42668382 DE LUCIA ENZO NICOLAS
70 44149875 VILLALBA SEIDEL ADRIANA ABIGAIL
71 42085842 ALMEIDA FERNANDO IVAN
72 42272529 VERA ABELSEBASTIAN
73 42086657 ZIENIEWICZ GUSTAVO MARTIN
74 43151413 GULARTE MARTIN RAUL
75 44013949 LEDESMA ADRIANA LISET
76 37222417 JOVES KAREN YAMILA
77 43070267 NUÑEZ ROBERTO SANTIAGO
78 41872466 DELGADO ARIEL ARNALDO
79 43420444 PULKOSKI SANTIAGO EZEQUIEL
80 42966219 ROSES JONATHAN JOSE
81 40898234 DELGADO ALBERTO OMAR
82 50394656 LENCINAS DAMIAN JORGE JOAQUIN
83 40926649 DO SANTOS MARIANA YANET
84 40.196.696 CORREA LOURDES ITATI
85 39529947 ALVEZ ATAHUALPA ALEJANDRO
86 42247718 GONZALEZ JULIAN AGUSTIN
87 43420960 MENDOZA LUZ BELEN
88 42466666 DOMINICK NICOLAS NAHUEL
89 40200117 BENITEZ ROCIO BELEN
90 43357527 ESCALANTE ANDREA YESICA
91 39221673 BENITEZ LAUTARO HUGO
92 43758710 CRISTALDO ADILENE ELIZABETH
93 43702146 JAZINKA MARCOS SEBASTIAN
94 44227310 OVIEDO EVELIN ROXANA
95 43418989 MALDONADO ESTEBAN ULISES
96 40338805 DIAZ RODRIGO EMANUEL
97 43757659 CARDOZO MAXIMILIANO EZEQUIEL
98 40708886 JARA MAURICIO SEBASTIAN
99 41832977 LOPEZ EDUARDO
100 43842854 BACA FORESTA EZEQUIEL
101 41979717 BENITEZ BRIAN ALEXIS
102 43530286 CHAMORRO MARIANO ALEXANDER
103 42812727 TOLEDO YONATHAN NICOLAS

 

 

 



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