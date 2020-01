Fútbol: Manuel Dutto dejó de ser técnico de Guaraní Antonio Franco

Finalmente, Manuel Dutto no seguirá siendo el técnico Guaraní. En las últimas horas estaba el rumor que el ex técnico franjeado podría dar un paso al costado ya que tendrá que asumir como director general del Servicio Penitenciario Provincial y luego de una reunión con el presidente del club, Patricio Vedoya, decidieron en común acuerdo que el técnico no continúe en la dirección técnica y así salir a buscar el nuevo entrenador.

Guaraní deberá salir a buscar un técnico y la dirigencia franjeada ya está en tratativas con dos técnicos misioneros, y en las próximas horas podrían anunciar al nuevo DT para encarar el Torneo Regional Amateur 2020. En la práctica de esta tarde, Manuel Dutto pasará por Villa Sarita a despedir al plantel y posiblemente el nuevo entrenador ya dirija su primera práctica.

El ex técnico franjeado, en la edición anterior del Torneo Regional, llegó a la final del torneo donde perdió la final en manos de Central Norte. Este año, Guarani tiene la idea firme de pelear por uno de los cuatros ascensos que otorga la categoría.

Al respecto de la situación Dutto señaló “son sentimientos encontrados, porque es para lo que me formé, pero amo a guaraní y eso también me duele mucho”.

En los cambios que se darían dentro del Servicio Penitenciario Provincial, Dutto remplazaría a Nilda Estela Correa y asumiría él como director general del SPP.