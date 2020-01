Intensifican tareas de combate contra del dengue en el norte de la Provincia

El ministro de Salud Oscar Alarcón, dijo que en Andresito, Iguazú y Eldorado encontraron casos aislados y el aporte de Nación para el uso de maquinarias pesadas “ayudarán a trabajar en las zonas de mayor riesgo que son aquellas donde se pasa la frontera caminando”.

Como en cada verano, el dengue es noticia en la región y Misiones, con amplia zona fronteriza en todo su territorio, siempre está expuesta ante eventuales casos autóctonos o importados. En ese sentido, el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón recordó que desde que asumió, “comenzamos con una lucha muy importante contra el flagelo que son las enfermedades que son transmitidas por vectores, específicamente el dengue. La provincia de Misiones es el escudo de la Argentina ya que tenemos 90% de frontera y tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que garantizar que no ingrese por la frontera y que los casos sean los esperados y no que nos salgamos de la estadística general”.

Contó Alarcón que en los últimos días “hemos encontrado en la zona de Andresito, de Iguazú, Eldorado, Garupá y Posadas, casos aislados. Hay casos sospechosos pero, a esta altura del mes de enero, estamos felices porque tenemos números muy favorables”. Y dijo que “la colaboración de Nación es esencial y muy importante, porque a partir de la visita del ministro Ginés González y todo su equipo, volvimos a comprometer esta salud colectiva y federal en donde ellos nos brindaron maquinarias pesadas para trabajar en aquellas zonas donde existe mayor riesgo por tener un pasaje como Andresito donde se pasa a pie la frontera, lo mismo ocurre en San Antonio, Paso Rosales y en todos esos lugares que son como un barrio grande donde pasan de un lado y de otro y sabemos que Brasil tiene una gran cantidad de casos de dengue y eso nos lleva a tener mayor responsabilidad en esa zona y se trabaja mucho más intensamente”.

En los últimos días, el intendente de Andresito, Bruno Beck reveló que es muy difícil llevar la estadística y hacer bloqueos epidemiológicos en aquella región de la provincia, porque el vecino cruza al Brasil a medicarse y no informa ante un cuadro febril. Sobre el particular, Alarcón conoce la situación y explicó que: “muchas veces las personas que viven en pasos fronterizos terrestres se les presenta una situación febril y no informa y en el país vecino los estudios son superficiales, no como lo tiene la provincia de Misiones donde el caso con sospecha febril lleva todo un protocolo epidemiológico. Se hacen estudios en forma primaria, luego se hacen las confirmaciones. Mientras tanto se hace el bloqueo y cuando están los estudios totalmente confirmados, se informa a Nación y a la comunidad. Seguramente que Brasil no tiene este protocolo bien aceitado y nosotros no podemos trabajar dándoles algún tipo de indicaciones a ellos, pero hemos comenzado un trabajo en cooperación con Paraguay y con Brasil de concientización porque esto es regional y el dengue tiene vida propia y es por eso que tenemos que tener la suficiente capacidad de contención para que no sobrepase los límites habituales”.

