Fabio Martínez: “Debemos entender que el norte es la barrera para evitar el ingreso del dengue a la Argentina”

El intendente de Eldorado dijo que su municipio trabaja todo el año para evitar el brote de dengue “y la ciudadanía está comprendiendo que el compromiso es de todos”. Por otra parte, elogió la implementación de la tarjeta alimentaria y contó los desafíos que tiene en sus primeros meses de gestión.

Fabio Martínez asumió la intendencia de Eldorado el pasado 10 de diciembre, cortando la hegemonía de Norberto Aguirre tras varios mandatos consecutivos. El médico que ahora conduce los destinos de la Capital del Trabajo se refirió a la problemática de salud que principalmente afecta al norte de la provincia de Misiones, con algunos casos registrados de dengue. “Estamos trabajando con salud Pública en el control de vectores, saneamiento ambiental pero no solo ahora, sino que durante todo el año. La diferencia es que en la última etapa lo hemos profundizado”. Justificó ese compromiso a partir de entender que “el norte de la provincia es la barrera necesaria para que no ingrese el dengue a la Argentina, fundamentalmente toda Misiones. Eso nos obligó siempre a trabajar no sólo en el brote, sino también en el inter-brote. La comunidad entendió que el compromiso es de todos sobre todo cuando uno llega con el mensaje claro de que la salud, en esta patología, la debemos cuidar entre todos”.

El intendente hizo esas declaraciones tras participar de la firma de convenio entre el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, para adherir a la provincia al programa #ArgentinaContraElHambre. En ese marco, Fabio Martínez fue uno de los elegidos para subir al escenario y recibir de manos del primer mandatario provincial y del funcionario nacional, un voucher con beneficios del Programa Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Consideró el alcalde de Eldorado que el convenio que se instrumentó para combatir en conjunto el hambre en toda la Argentina, “es algo fundamental, la herramienta que el gobierno nacional da a las provincias y de las provincias al municipio. En el mensaje del ministro Arroyo y del gobernador Herrera Ahuad fueron muy claros para que trabajemos en conjunto mancomunadamente”. Además, con las tarjetas, “se genera una inyección económica muy importante”.

En su primer mes de gestión al frente de la ciudad de Eldorado, el médico se refirió a los trabajos que realizan para detectar los sectores de mayor vulnerabilidad y contó que las tareas que realiza con su gabinete, “no es solamente en el área social, sino que hicimos un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario con Salud Pública, con Deportes y con todos los ministerios. Eso nos permite desarrollar una política de Estado integral para que podamos detectar los sectores de vulnerabilidad y que todos los beneficios vayan donde corresponde”.

Martínez anticipó también los dos ejes sobre los que está trabajando es su primer tramo de mandato que apunta fundamentalmente a la “generación de trabajo, porque Eldorado tiene una situación muy particular, porque de un tiempo a esta parte nos hemos olvidado de la parte turística donde vamos a apostar muchísimo y también en el área productiva. Son dos herramientas fundamentales que nos va a ayudar inyectar dinero a la economía local, sin dejar de lado el cumplimiento de los servicios básicos”.

DG