Cardenal Amarillo: su belleza y canto lo han puesto en jaque y es considerada un ave en peligro de extinción a nivel global

“Más vale volando que en mano”, sería en este caso el refrán para esta especie, infrecuente en Misiones salvo por aves escapadas. Pero es una de las especies preferidas para tenerlo como ave de jaula, lo que generó que sea una de las aves más amenazadas.

A través de una alianza con Aves Argentinas, la centenaria organización ambientalista que impulsa su Programa Bosque Atlántico, compartimos en forma semanal algunos de los secretos sobre la biodiversidad de las especies de aves del país, y de nuestra Maravilla Natural Argentina, la Selva Misionera. Exclusivo de Misiones On Line.

Hoy presentamos al Cardenal amarillo, sobre el cual por su belleza y canto, es una de las aves que se encuentra “en jaque” al punto tal que es considerada una de las especies en peligro de extinción a nivel global.

Foto: José Esquivel

“…Y acá antes había muchos cardenales amarillos, bandadas que andaban volando todo el tiempo. Después vino un señor de Buenos Aires, puso unas jaulas y empezaron a desaparecer. Ahora solo hay unas pocas parejas; una de ellas anida en el patio de mi casa. Siempre los miramos, de lejos nomás, para que puedan sobrevivir los pichones y ayudar a conservar la especie”, cuenta un poblador del Paraje Uguay, ubicado en el interior de la provincia de Corrientes; donde hoy todavía se pueden ver ejemplares de esta especie de ave en total libertad.

Foto: José Esquivel

Es una realidad que esta especie está en peligro de extinción a nivel mundial. El Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave exclusiva de América del Sur, vive en los bosques de Espinal, del Monte y del Chaco Seco de la Argentina.

Es capturado ilegalmente para ser vendido como mascota y en las últimas décadas, sus números poblacionales están decreciendo a un ritmo preocupante. Se cree que sobreviven entre 1.500-3.000 individuos en el mundo, por lo cual está considerada en peligro de extinción”.

Si bien también la especie está presente en la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil, la mayor parte de su distribución ocurre en Argentina, lo cual nos da una gran responsabilidad en su protección.

Foto: Silvina Verón

¿Cómo lo reconocemos?

Poseen un plumaje de color amarillo oliváceo con manchas, un copete de color negro y la garganta del mismo color para los machos, mientras que la hembra y los juveniles tienen una coloración más discreta, con las mejillas y el pecho grises. Mide unos 20 cm y su alimentación consiste principalmente en semillas, gusanos y frutos.

Es habitual observarlos en pareja o en grupos familiares de entre 3 y 5 individuos. Durante la temporada reproductiva, entre los meses de septiembre y enero, los machos defienden su territorio con su canto, fuerte y melodioso que consta de cuatro o cinco sílabas: “cui-cuii-tzi tzuit”. El nido tiene forma de taza, construido con diversidad de materiales como palitos, musgos y crin de caballo. Pone 3 huevos de color celeste verdoso con pintas negras.

Foto: Silvina Verón

La pérdida y degradación de ambiente junto al tráfico ilegal son las principales causas por las cuales el cardenal amarillo se encuentra en riesgo de desaparecer. El cardenal amarillo es una de las especies más buscadas en el mercado ilegal de fauna silvestre. La pérdida de ambiente natural por desmontes, los incendios (quemas sin planificación e ilegales) y los ahogamientos en tanques australianos (en zonas áridas y semiáridas). La combinación de estos factores hace que el cardenal amarillo esté en serio riesgo de desaparecer del planeta.

La lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre es un proceso que involucra a diversos actores de nuestra sociedad. Frente a esta problemática, Argentina, Brasil y Uruguay coordinan proyectos de conservación e investigación.

En nuestro país, el Proyecto Cardenal Amarillo de Aves Argentinas realiza censos anuales con la ayuda de los COA para conocer el estado de las poblaciones silvestres y trabaja junto a las direcciones de fauna provinciales en el rescate, rehabilitación y liberación de individuos víctimas de tráfico ilegal.

La participación y el compromiso ciudadano es necesario para frenar el tráfico ilegal. Todas las personas pueden convertirse en agentes de conservación denunciando puestos de venta y exposición de fauna silvestre en ferias, rutas, comercios y a través de las redes sociales.

En la página web www.avesargentinas.org.ar se puede conocer a los organismos competentes para realizar la denuncia.

Foto Silvina Verón

Esta especie de ave ha inspirado a varios artistas, entre los que se destaca Linares Cardozo, quien dijo en su famosa chamarrita Coplas Felicianeras: “Allá voy mi noble gaucho / en su ceibal desensillo / al arisco Feliciano del Cardenal Amarillo”.

También Miguel Calderón quien también lo celebra en su estrofa: “No me ames en la jaula / quiéreme con libertad / ya no me cortes las alas / yo canto por no llorar”.

Si se elimina el tráfico ilegal sobre esta especie y se conservan ambientes de Monte, Selva de Montiel y Caldenales, tendremos la dicha de seguir conviviendo con una de las aves más bellas de nuestro país.

Por Florencia Francisco y Paula Paiva, con la colaboración de Rocío Lapido.

COA Tangará / Aves Argentinas.

CP/PE