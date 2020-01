Fisicoculturismo: una opción para hacer actividad fisica

El fisicoculturismo es un estilo de vida saludable y considerado que promueve un hábito de vida basada en el ejercicio físico y requiere una alimentación sana. Gabriel Leguía, personal trainer e integrante Federación Internacional de Fisicoculturismo visitó el estudio de Misiones Online TV y dejó algunas recomendaciones para arrancar a entrenar, recordó el exitoso torneo realizado el año pasado y adelantó las fechas de las próximas competencias.

Dicen los expertos que el fisicoculturismo es un tipo de deporte basado generalmente en ejercicio físico intenso, generalmente anaeróbico, consistente la mayoría de veces en el levantamiento de pesas, que se suele realizar en gimnasios, y cuyo fin suele ser la obtención de un cuerpo lo más definido, voluminoso y proporcionado muscularmente posible. También se suele llamar culturismo o musculación y no debe confundirse con la halterofilia ni con el atletismo.

“Fue un éxito total, tuvimos atletas de todas las provincias, más de 70 atletas en tarima, la verdad que superó las expectativas de expectativas, vimos un nivel de atletas que está mejorando día a día”, comentó sobre el Misiones Classic que se realizó el año pasado en el Centro de Convenciones.

“El fisicoculturismo es mucha perseverancia, constancia, dieta, día a día, centímetro a centímetro y la paciencia es lo que marca la diferencia”, señaló y continúa “podes desarrollarte a la edad que sea, siempre vas a estar mejor, a los 40 vas a estar mejor que a los 30 si arrancas hoy”.

Al respecto de cómo se prepara deportista para ser fisicoculturista dice “El fisicoculturismo es el deporte más exigente y el menos rentado, es un deporte base, rompimos todos los moldes al respecto de las pesas, es mucho psicólogo, te privas de algunas cosas y tienes que tener la fuerza de voluntad”, comentó.

En diciembre del año pasado, una joven posadeña que practica fitness, sufrió una descompensación cuando competía en Apóstoles. La atleta había sufrido una mala implementación de suplementos por parte de su entrenador y al respecto Gabriel Leguía comenta “Lo que quieran ir a un gimnasio vean siempre este alguien capacitado, si quieren entrenar con un entrenador personal que sea certificado, que le muestre sus credenciales y tiene que estar avalado por alguien. Primero tenemos que ver con quién vamos a entrenar, cuales son los objetivos que te planteas, no todos los que vayan a un gimnasio necesita suplementarse, no todos los que vayan a un gimnasio necesitan hacer una dieta estricta, no porque tomes 10 comprimidos de un quemador vas a hacer magia en dos meses, no es magia”, apuntó.

En cuanto a la suplementación química dice “siempre hacerse controles regulares, farmacéuticos y nutricionistas saben más que cualquier entrenador”, señaló

Por otro lado, el próximo Misiones Classic se realizará en Puerto Iguazú, los días de competencia serán el 26 y 27 de Julio. La competencia se llevará a cabo en el Hotel Iguazú. Los culturistas posan frente a un jurado o panel de jueces, que asignan puntuaciones y según el resultado otorga los títulos a los que la competición se refiere, como son en el caso de los Míster Universos o Míster Olimpia.

