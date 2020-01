Se viralizó un falso video de la BBC mostrando «lo ridículo que es todo en la Argentina»

El economista Miguel Boggiano publicó el contenido en sus redes sociales y por un reclamo de la compañía británica lo tuvo que remover.

El economista Miguel Boggiano, una presencia habitual en los medios de comunicación y en las redes sociales, desató elogios y críticas por una publicación que hizo ayer y que presentó como un “vídeo de la BBC que describe lo ridículo que es todo en Argentina. Vale la pena”.

Si bien el video tiene el logo de la British Broadcasting Corporation y el narrador es un fiel imitador del histórico locutor del canal inglés a la hora de producir documentales, David Attenborough, la pieza es una parodia elaborada por Boggiano junto a Andrés Olivera y José Álvarez.

Justamente el hecho de que el video tuviera el logo de la BBC y utilizara un locutor que imita la voz de un ícono del medio británico fue determinante para que la organización mediática le solicitara que removiera la parodia de sus redes sociales: “Pensé que con la aclaración al final del video, no iba a haber dudas de que no lo había hecho la BBC. Hace instantes de la BBC se comunicaron conmigo y me pidieron que lo bajara (por fake news, logo, etc.). Ya no lo encontrarán en mi Twitter, Instagram o Canal de YouTube”.

Durante los dos minutos que dura la parodia, se puede escuchar el relato del imitador de Attenborough a medida que se suceden imágenes del planeta Tierra, de la Argentina desde un satélite, de la sede de la ONU, de iconos argentinos como el Congreso y el Obelisco, de un auto bloqueando una rampa para personas con discapacidad, de protestas de militantes de izquierda, de un auto cruzando un peaje sin pagar, de una mujer agrediendo a un policía, de manifestantes tirando piedras, de cortes de calle, del hombre que está prófugo por haber tirado con un mortero casero durante una protesta y de un tractorazo.

“En los anteriores capítulos hablamos de una de las culturas más extrañas del mundo. Sin embargo, ninguna de las 194 naciones soberanas del planeta Tierra ha tenido una serie de políticas públicas tan extravagantes como este país llamado Argentina”, comienza la parodia.

A continuación, el locutor asegura que “todo está permitido en estas tierras y el salvajismo está por todos lados. Si no te gusta una ley en particular, le podés tirar piedras al Congreso. Ocupar las calles y hasta usar una bazuca”.

“Sus políticas económicas no son menos bizarras. Argentina está dotada con uno de los suelos más fértiles del mundo. Sin embargo, para un ser humano de esta nación es virtualmente imposible ganar dinero a través de la producción agrícola. Una hectárea necesita una inversión promedio de USD 500 para producir. Si las condiciones climáticas son ideales, el productor argentino podrá vender la cosecha de esa hectárea por USD 1.000. De esta forma, tendría una ganancia de USD 500 por hectárea, pero esto no es exactamente así. El Gobierno, el principal predador del país le cobrará 15 impuestos distintos y le quitará el 90% de su ganancia bruta, dejándolo con una ganancia neta del 5%”, asegura el video, en lo que es la única afirmación aparentemente sostenida en datos presente en la pieza audiovisual.

En esa línea, el relator continúa: “Por curioso que parezca, para algunos especímenes de Argentina esto es justo y razonable. El Gobierno es tu socio cuando las cosas andan bien, porque si salen mal… Oh, perdón. Si las cosas salen mal, como en casos de sequía, inundaciones o plagas, el Gobierno igualmente se devorará al productor argentino para tener su tajada”.

Sobre el cierre, y mientras la imagen muestra una enumeración de impuestos, el relator concluye: “De esta forma, la nación Argentina queda atrapada en una paradoja: necesita dólares para pagar su deuda, pero desalienta y hasta penaliza a las actividades que los generan. Para el homo sapiens argentino, ganar dinero es moralmente malo, es un crimen que debe ser castigado. El acceso a la riqueza solo está permitido para los especímenes dominantes, como los políticos o los líderes sindicales. Luego, con las mismas lágrimas que el tango, lloran por la falta de inversión, la devaluación de su moneda y el aumento de la pobreza”

Pensé que con la aclaración al final del video, no iba a haber dudas de que no lo había hecho la BBC. Hace instantes de la BBC se comunicaron conmigo y me pidieron que lo bajara (por fake news, logo, etc.) Ya no lo encontrarán en mi Twitter, Instagram o Canal de YouTube. — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) January 14, 2020

El video desató decenas de críticas y de elogios en las redes sociales, y algunas horas después de publicar la parodia, y por más que en el final el video aclara que no fue producido por la BBC, Boggiano lo ratificó en su cuenta de Twitter: “El video difundido por esta cuenta ayer no fue hecho por la BBC ni expresa su punto de vista sino únicamente el mío. El video no es más que una parodia que expone la situación que nos toca vivir desde un punto de vista de un observador no contagiado por el día a día argentino”. “Muchos comentarios de nuestro vídeo con la parodia de la BBC. Pero absolutamente NADIE ha refutado los números que ponemos del campo y el abuso impositivo que sufre”, publicó unos minutos después.

Más tarde subió otro video en su cuenta de Twitter con una nueva defensa de la parodia: “Quería comentarles mi percepción de los comentarios que recibimos luego del video que hicimos con Andrés Olivera y José Álvarez. Es un video que busca mostrar cómo el avance del Estado sobre el sector privado hace que sea prácticamente imposible crecer para la Argentina. Usamos los números del campo porque es un ejemplo bastante paradigmático, donde los números que pusimos son correctos. El margen neto termina siendo 5% cuando las cosas salen bien”.

“Pero si ustedes compran casi cualquier prenda de vestir, la mitad son impuestos. Si ustedes cargan nafta, en el litro de nafta, la mitad son impuestos, y si van al supermercado, casi cualquier producto que elijan va a tener la mitad de impuestos. Eso es lo más importante. Me parece que mucha gente se olvidó de mirar ese mensaje y algunos críticos se quedaron con el logo de la BBC. Entiendo la crítica, pero me parece que perdieron de vista lo esencial, este video no es contra ningún partido político. Fíjense que marca que los que pueden crecer y generar riqueza en Argentina son los políticos y los sindicalistas, y aparecen políticos y sindicalistas de todos los cortes. Lo importante es poder generar las condiciones para que crezca el sector privado. Eso es lo que buscamos y eso es lo que busca el video”, concluyó.

