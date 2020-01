La desopilante reacción de un perro luego que su dueño lo dejará encerrado en el auto

El perro se dirigió al asiento del conductor y comenzó a tocar la bocina del vehículo cuando vio que su dueño lo había dejado junto a otro cachorro. El sujeto regresó rápido y lo dejó salir para que juegue en la calle.

En los últimos días se hizo viral un video en las redes que hizo reír a miles de usuarios. El mismo muestra cómo un perro que estaba dentro de un auto se movió hacia el asiento del conductor y comenzó a tocar la bocina. Esto lo hizo porque su dueño lo había dejado solo junto a su otra mascota y quería salir a jugar a la calle.

El hecho sucedió en Melbourne, Australia, y fue grabado por Steele von Hoff, un ciclista que se sorprendió por la actitud del can. El animal no pudo controlar su paciencia y decidió llamar al hombre de la forma más inesperada posible.

El video del perro que tocó la bocina de un auto



Steele compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y rápidamente se hicieron virales. El escribió: “Yo solía hacer esto cuando mi madre no me dejaba acompañarla al supermercado. Me sorprende que no haya salido manejando por la calle principal”. En la grabación, se puede apreciar cómo el cachorro se movió dentro del auto e hizo sonar el claxon para llamar la atención de su amo.

Inmediatamente, el sujeto se percató de lo que sucedía y fue a buscar a sus mascotas. Finalmente, el hombre les abrió la puerta y los animales salieron a la calle moviendo sus colas.

La filmación cuenta con más de 50 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que mostraron su admiración por el perro.

Fuente: Radio Mitre