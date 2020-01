No firmar autógrafos, ni dar entrevistas: las insólitas exigencias de Paulo Londra para asistir a un festival

El cantante argentino, de 21 años, acudirá al Festival Jesús María en Córdoba, pero hizo una serie de pedidos, que llamaron la atención, en las redes sociales.

Paulo Londra tiene tan solo 21 años y una carrera en la música en ascenso. Se hizo lugar en el género trap y, de manera inminente, se ganó el cariño del público. Entre sus temas más populares se encuentran Romeo y Julieta, Querido Amigo y Tal vez. Debido a su éxito, el joven, de 21 años, asistirá al Festival Jesús María, en la provincia de Córdoba.

Las exigencias de Paulo Londra para dar un recital

No obstante, en las últimas horas, se hicieron públicas las insólitas exigencias que hizo el músico para poder acudir al concierto.

Paulo Londra en un festival de Doma y Folklore pic.twitter.com/8jZ7f2sDti — Huguito🤘 (@Huguito0407) January 10, 2020

Quien se cree que es Paulo Londra para hacerse el Mick Jagger, encima en el festival de «JESUS MARÍA», ni Maradona para ir a «GIMNASIA» pidió tantas boludeces. — La tortuga Barbona (@marcelovieyra7) January 11, 2020

Londra informó que no dará entrevistas, no aceptará sacarse fotos, grabar videos ni firmar autógrafos. Por otra parte, solicitó que el espectáculo no sea grabado o transmitido por ningún medio de comunicación.

La gente con sombrero de gaucho entrando a ver a Paulo Londra en el Festival de Jesús María cuando dijo que no lo filmen ni le saquen fotos pic.twitter.com/Gkmbz87aQB — Nicky Bluepants Altosaxophony (@curtonicolas) January 10, 2020

Por supuesto, los pedidos del cantante se hicieron virales, en las redes sociales, y estallaron los comentarios de los usuarios criticando su accionar.

Así estoy después de leer lo de Paulo Londra pic.twitter.com/4jkHKbmUWf — lula (@lulaintilee) January 11, 2020

Sin embargo, los fanáticos del intérprete lo defendieron y dijeron que esas exigencias “venían de parte de los representantes” y no de él.

Fuente: Radio Mitre