La historia de los recién casados que viajaban en el avión que se estrelló en Irán

La pareja había celebrado su boda una semana antes y regresaban a Canadá. Pero todo terminó en tragedia cuando el avión en el que viajaban se estrelló.

Una semana antes de subir al avión que los llevaría a su casa, Arash Pourzarabi y Pouneh Gorji habían celebrado una nueva vida juntos. La pareja se casó el 1 de enero en Teherán frente a sus familiares y amigos.

Una semana después, perdieron la vida cuando el avión se desplomó. En el vuelo viajaban 176 personas, 63 eran canadienses. El vuelo de Ukraine International Airlines con destino a Kiev cayó en Teherán minutos después del despegue.

Un amigo de la pareja contó a CTV News: “Eran básicamente las almas más amables que conocí“. Y agregó: “Honestamente, si los conoces incluso una vez, podrías decir que estos dos estaban destinados a estar juntos, con toda seguridad”.

Otro de sus amigos, se refirió a Gorji como una mujer inteligente, talentosa y educada. En una publicación en la página de Facebook de la novia, dijo: “Aunque querías irte por una vida mejor, fue el Medio Oriente el que no pudo dejarte querida“.

This #Iranian couple lost their lives in the #UkrainianPlaneCrash only a few days after celebrating their best day.

The video is a moment when the two families joyfully celebrated their unio. Now mourning their death. #UkrainianPlaneCrash #Ukrainian @hrw @Doranimated pic.twitter.com/dA5UWdn6aq

— Gulbakh Bahrami (@GolbaxB) January 9, 2020