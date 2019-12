Altas temperaturas causaron un incendio de malezas en el Barrio Jardín Primavera de Apóstoles

Durante la mañana del día 25 de diciembre aproximadamente las 10 horas, en la ciudad de Apóstoles producto de las altas temperaturas se produjo un incendio de malezas, la abundante mala hierba desataron las llamas de unos terrenos.



El barrio de la localidad es “Jardín Primavera” (ex Kinton) ahí viven aproximadamente 60 familias, el espacio es un campo privado que fue loteado. Por la mañana del miércoles 25 luego de noche buena los vecinos al escuchar los yuyos quemarse convocaron a los vecinos para sofocar el fuego.

Luego de las 10:30 horas, se acercó el cuerpo de bomberos de la ciudad de Apóstoles que durante un intenso trabajo lograron extinguir el incendio que preocupo a los vecinos por la extensión del terreno y por la cercanía con los otros hogares.

Un grupo de vecinos se manifestó en contra de los dueños de los terrenos porque no realizan el mantenimiento de las malezas. Por otra parte, los ex propietarios de los terrenos loteados (Kinton) agradecieron a los vecinos por la ayuda, como también el excelente trabajo de los Bomberos, que gracias a su accionar no hubo daños materiales de ningún tipo.

LC