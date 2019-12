Los ministros de Salud y Turismo de Misiones participaron en acciones de prevención del dengue

Un equipo interdisciplinario compuesto por funcionarios y agentes de distintas áreas del Gobierno de la Provincia, realizó hoy tareas de acción directa en la lucha contra el dengue en Puerto Iguazú. Los ministros de Salud y Turismo junto al intendente municipal de la ciudad de las Cataratas intervinieron personalmente en acciones de descacharrización y desmalezamiento.

En horas de la mañana, un equipo encabezado por el ministro de Salud, Oscar Alarcón, acompañado por el ministro de Turismo José María Arrúa desembarcó en Puerto Iguazú. Al grupo de trabajo, compuesto además por agentes de Salud Pública y de Saneamiento Ambiental, se sumó el intendente de la localidad, Claudio Filippa, y realizaron en conjunto un trabajo intensivo de descacharrizado y fumigación aeroespacial como parte de las acciones de lucha contra el mosquito Aedes Aegypti.

Durante el recorrido y en pleno trabajo de campo, el ministro Alarcón aseguró que “realizamos tareas de desmalezamiento, fumigación, concientización en la prevención con los vecinos, recorrimos casa por casa y llegamos a la frontera donde también se fumigó”.

Erradicar el #Dengue debe ser un compromiso de todos. En Puerto Iguazú trabajamos en el descacharrado y fumigación del Barrio 25 de Mayo. Trabajo en equipo.

Sector Empresarial + Municipio + Estado Provincial. #Turismo #Salud #EquipoMisionerista pic.twitter.com/8KfP1Gd0kA — José María Arrúa (@jmaposadas) December 13, 2019

Destacó el ministro el desempeño del equipo de Salud, que jugó un papel preponderante con encargados del sector hospitalario, y agregó que se hicieron idénticos abordajes en otros municipios, como San Antonio y Andresito, donde se asistió con agentes de Salud Pública y el acompañamiento de los intendentes y sus propios agentes municipales”.

Explicó el flamante ministro de Salud que se trata de uno de los primeros embates para fortalecer y redoblar todos los esfuerzos, “porque los misioneros no estamos preocupados ni le tenemos miedo a las enfermedades vectoriales, porque estamos preparados para el bloqueo de este flagelo que viene azotando a distintos países de Latinoamérica. Misiones tiene una barrera natural y el dengue no es un problema, porque lo tenemos controlado y no hay pacientes en riesgo”, cerró Alarcón.

CP