El ministro de Salud Oscar Alarcón adelantó que redoblarán el trabajo en la lucha contra el dengue y la prevención de enfermedades

El médico oriundo de Eldorado asumió ayer al frente de la cartera de salud provincial, y adelantó que combatirán intensamente el dengue y trabajarán fuertemente en la prevención con los promotores de salud, vacunación y demás. También dijo que realizarán recorridas por los hospitales de la provincia a fin de mejorar lo que haya que mejorar, para garantizar el servicio de salud para todos los misioneros.

Oscar Alarcón, ministro de Salud de Misiones.

El médico de Eldorado Oscar Alarcón, es desde ayer el nuevo Ministro de Salud de Misiones.

Anteriormente Alarcón se desempeñó como gerente asistencial del hospital Samic de la Capital del Trabajo, y hasta ayer mantuvo su rol de diputado provincial. En ambos espacios, su trabajo se destacó por la buena gestión y el diálogo.

Tras la toma de juramento como ministro realizada en Posadas ayer por la mañana, el doctor regresó a Eldorado, para participar de la asunción de su colega Fabio Martínez, que asumió anoche como intendente de la ciudad.

En la oportunidad tanto Fabio, como los demás funcionarios y vecinos de Eldorado, se acercaron a felicitar a Oscar Alarcón por su nuevo cargo.

En diálogo con Misiones Online, el doctor contó que ayer se estuvo poniendo al día sobre los temas más urgentes de la salud provincial, y adelantó que hoy tenía previsto reunirse con los subsecretarios para pensar estrategias en la lucha contra el dengue, «en todos los lugares vamos a combatir el dengue de forma intensa con nuestro equipo de trabajo».

Además dijo que van a priorizar la recorrida por todos los hospitales de la provincia, algo que ya lo venían haciendo según Alarcón, pero que ahora lo van a intensificar «para poder escuchar a la gente y ver si necesitan algo más de lo que hoy están recibiendo» indicó.

En la misma línea remarcó que «vamos a hacer que cada uno de los funcionarios no se quede a puertas cerradas, que no se quede en el escritorio, que salga al terreno, que vaya a escuchar a la gente, no quiero compañeros de trabajo que se queden en las oficinas. Quiero que vayan a reunirse con la gente y a escucharlos».

Prevención

Por otra parte, expresó que «vamos a trabajar mucho en la prevención, con las vacunas, y para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, la prevención será un pilar para nosotros».

Y destacó «lo vamos a hacer en forma dinámica porque tenemos un gran equipo de trabajo, apoyados también por el gobierno nacional con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que ha hecho muchísimo por los argentinos».

En ese sentido aseveró que «estamos fortalecidos, con muchas ganas de trabajar y creo que tenemos un gran futuro dentro de la salud pública y vamos a continuar con el trabajo de vanguardia en Argentina, en la región, al tope de la agenda siempre».

En referencia a los conflictos que enfrenta el hospital Samic de Eldorado, y que él conoce porque lo dirigió anteriormente como gerente asistencial, enfatizó «vamos a trabajar intensamente con los recursos humanos en el hospital Samic de Eldorado para mejorar la calidad de atención, buscaremos que siempre haya una cara amable, una sonrisa amigable de quien te recibe, y vamos a escuchar a la gente del Samic para ver qué más podemos hacer. No solo queremos escuchar a la gente que busca atención sino también a quienes la dan, al personal que trabaja con la gente. Vamos a ver qué necesitan nuestros compañeros».

Y agregó «el Gobernador ha hecho un anuncio muy importante, que es la incorporación de 500 agentes de salud (promotores) a planta. Y con esa herramienta vamos a trabajar en cada rincón del territorio misionero. Eldorado tiene un gran equipo de promotores de salud y a eso vamos a apostar para que recorran cada barrio, y visiten cada familia de la ciudad».

Con respecto a los mayores desafíos que cree que enfrentará, señaló que «estamos muy fortalecidos, creo que con el afecto, con la solidaridad y con el compromiso, vamos a trabajar muy bien, tengo mucha fe y estoy convencido de que los problemas que hasta ahora hemos tenido tienen solución, solo hay que dialogar, escuchar y buscar la solución más inmediata y sobre todo planificar, porque no podemos resolver todo ahora, los recursos no son ilimitados, pero estoy seguro que todos juntos vamos a buscar las soluciones para que podamos brindarle a los misioneros lo mejor».

P.P.B.