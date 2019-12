Luego de 20 años en el poder, Eldorado despidió anoche al intendente Norberto Aguirre

Su equipo de trabajo de la municipalidad lo homenajeó antes de la asunción de Fabio Martínez, con un video que realizaba un recorrido por sus 20 años de gestión, y luego le entregaron varios presentes. Y al despedirse con un breve discurso, Norberto Aguirre manifestó emocionado «gracias Eldorado, hasta siempre, los quiero mucho».

Tras 20 años al frente del Ejecutivo municipal de Eldorado, Norberto Hermes Aguirre se despidió de la intendencia.

Asumió como jefe comunal de la Capital del Trabajo el 10 de diciembre de 1999, y finalizó su gestión ayer, 10 de diciembre de 2019, año del centenario.

Su equipo de trabajo de la municipalidad lo homenajeó anoche durante el acto en la plaza Sarmiento, antes de la asunción de Fabio Martínez, con un video que realizaba un recorrido por sus 20 años de gestión, y luego le entregaron varios presentes.

Al despedirse con un breve discurso, Norberto Aguirre manifestó «el 20% de los 100 años de Eldorado me tocó estar al frente, ni en mis sueños más utópicos pensé que podría suceder esto».

Y dirigiéndose al intendente electo le dijo «Fabio tenés una enciclopedia de errores que he cometido, pegale una hojeada de vez en cuando para no volver a hacer lo mismo».

Luego le deseó mucha suerte a Fabio y su esposa, destacando que su señora será un pilar fundamental de su gestión.

Para finalizar, con la voz quebrada expresó «gracias Eldorado, hasta siempre, los quiero mucho, nada más».

El equipo de protocolo y ceremonial redactó un texto para despedirlo «bueno, noble sensible… nunca perdió su humildad. A pesar de haber sido una persona muy comprometida con su trabajo, con la función que desempeñaba, su familia siempre fue su debilidad…sus hijos Sofía y los mellis, su mamá María, su padre don Ermes y su hermano Emilio. Muchas de las decisiones que tomó estaban también mediadas por el impulso y el apoyo que la familia le daba».

Y agregaron en el texto «su carisma, pocas veces visto en un funcionario, su don de gente y la innegable gestión por él realizada lo llevaron a ser reelecto cinco períodos consecutivos, haciendo historia entre los grandes hombres que gobernaron este municipio».

«Así como el 23 de abril de 1982 y siendo un adolescente, Norberto Hermes Aguirre o el Gori, llegó a Malvinas como integrante del grupo de artillería aerotransportado 4 con asiento en La Calera- Córdoba, con funciones de jefe de pieza por su cargo de cabo de artillería y junto a seis soldados a su cargo fueron parte de los últimos que dejaron de disparar, en la madrugada del 10 de junio de 1982 porque se quedaron sin proyectiles, siendo este su rol en la batalla de Malvinas, siempre le puso el pecho a su gestión, enfrentando adversas realidades económicas y luchando por su comunidad, haciendo caso omiso a quienes en cada campaña hablaban de un intendente devastado, cansado y una gestión agotada. El veterano de guerra de Malvinas e intendente de Eldorado, siguió dando batalla porque los eldoradenses lo seguían votando en uno de los actos más trascendentales que ofrece la vida en democracia, elegir a nuestros gobernantes, y si bien Malvinas sigue siendo una herida abierta, Eldorado fue su lucha para lograr lo que faltaba y llegar al centenario con una ciudad como se merecían los habitantes de la Capital del Trabajo» indicaron.

Y continuaron «fue así que la ciudad que soñaron el fundador y los primeros pobladores, comenzó a vivir una interesante etapa de progreso y eso se vio reflejado en la cantidad de personas que llegaron a estas tierras en busca de trabajo y una mejor vida, como aquellos europeos que pisaron este suelo huyendo de la guerra».

Desde el departamento de protocolo y ceremonial destacaron además que según un informe de la Fundación Mediterránea, Eldorado lidera hoy el ranking en Misiones de los municipios más transparentes del país, «todo lo logrado en 20 años con la confianza que los eldoradenses depositamos en él, tiene una explicación, desde muy niño, y a pesar de no haber obtenido grandes títulos, todo lo ganó por su carisma, sencillez por su simpleza. El Negro, el Gori, el locutor, periodista, deportista, hijo, padre, hermano, el soldado… el que dice lo que siente, guaina, mitaí, gurí, juira, el del humor inigualable, el que no permite que su mano derecha se entere lo que hace su mano izquierda, fiel a su estilo, sincero, carismático, divertido, modesto sin igual, el auténtico que no finge ser, sencillamente es, impregnado de fe, esperanza y amor. Hoy se despide cosechando lo que sembró, el afecto de su comunidad. Gracias V.G.M. Norberto Hermes Aguirre. Eldorado agradece tu gestión» concluyeron.