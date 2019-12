El STJ ordenó bajar la pena de prisión a Rocío Santa Cruz, condenada por la muerte del inspector “Topo” Cabrera

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un recurso de casación en forma parcial de la defensa de la abogada Rocío Santa Cruz (34 años) y ordenó una reducción de la pena de cuatro años que cumple en libertad condicional la condenada por la muerte del inspector de tránsito municipal Ramón ‘Topo’ Cabrera (53) en un siniestro vial, ocurrido el 31 de enero de 2016 sobre la avenida Quaranta de Posadas.

El abogado defensor de la joven abogada, Eduardo Paredes, consideró que se trata de un «fallo salomónico, en el sentido de que no se anulará toda la sentencia«. Dijo que «el STJ estableció que no está probado que no hubo exceso de velocidad » del auto que conducía Rocío Santa Cruz al momento del accidente que terminó con la vida de Cabrera, «por lo tanto se debe bajar el monto de la pena«.

Santa Cruz está en prisión por haber causado la muerte del inspector «Topo» Cabrera al conducir alcoholizada.

En declaraciones a Radio Libertad, Paredes explicó que «el agravante ( del exceso de velocidad ) que utilizó el Juez (Correccional de Menores 2, César Jiménez) para aplicar la pena, la va a tener que sacar, y bajar la pena a dos o tres años«.

Consideró que «el juez Jiménez debería aplicar una pena de ejecución condicional» . Cabe destacar que la abogada Santa Cruz fue condenada a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir automotores tras un debate oral realizado en noviembre de 2018, sin embargo en la sentencia se estableció que la condenada podía continuar en libertad hasta tanto la sentencia quede firme, pero con una serie de restricciones, entre ellas, no salir del país.

En el transcurso del proceso judicial, se detectó que Rocío Santa Cruz había salido al exterior y volvió a ser detenida por no espetar las restricciones impuestas, lo cual derivó en una serie de presentaciones de parte de su defensa hasta que a mediados de julio quedó nuevamente en libertad. La decisión del Superior Tribunal de Justicia de bajar la pena no invalida la culpabilidad de la abogada con la muerte del inspector Cabrera.

El siniestro vial fatal ocurrió el 31 de enero de 2016 sobre la avenida Quaranta, donde Santa Cruz circulaba alcoholizada a bordo de su automóvil y desde atrás embistió la moto de Cabrera.

