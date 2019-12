Maurice Closs valoró el próximo Gabinete que acompañará al presidente como de una clase política que conoce el Estado

El ex gobernador de Misiones y actual senador y vicepresidente segundo del Senado de la Nación Maurice Closs defendió un bloque unificado en ambas cámaras y dijo estar seguro que no habrá conflicto de liderazgos entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, asegurando que a diferencia del saliente, el equipo que asume este 10 de diciembre viene de una “clase política que conoce el Estado”.

En una entrevista con el canal de noticias porteño América 24, explicó Closs que la base del peronismo que convoca a otras fuerzas políticas, “entienden Alberto y Cristina que lo mejor son bloque unificados, si nos pudimos juntar para ganar una elección como no nos vamos a poder juntar para estar en bloques únicos” donde tiene, además de esos cuarenta senadores “una capacidad certera de acercarse a los dos tercios, que por ahí nos va a hacer falta para muchas cosas pero creo que si hiciera falta para algo se va a lograr con el dialogo y el consenso”.

Sobre la conformación de la coalición del Frente de Todos y su cohesión política, el senador misionero recordó que se conocen de toda la vida, “el abrazo de (Sergio) Masa cuando asume la Jefatura de Gabinete con Alberto en 2008, es una clase política que conoce el Estado, distinto a lo que le ocurrió a (Mauricio) Macri cuando asumió con el mejor equipo de los últimos 50 años que se conocían porque algunos estaban volviendo al país recién, de algún organismo internacional o de la ceocracia, no se conocían, hay una enorme diferencia”.

Agregó que hay que resaltar que se ha visto a un presidente saliente, “por lo menos para mí, con una buena predisposición luego del 27 de octubre, hasta ese día tenía todo el derecho del mundo porque era presidente y candidato y en algunos momentos por ahí no se comportó bien porque jugo hasta el límite de manera irresponsable, creo que Macri va a tener una oposición constructiva, estimo que si”.

Consideró al actual Congreso como de un Estado bicoalicional y explicó que, “Argentina hoy tiene una coalición de Gobierno que el 10 de diciembre pasa a ser coalición de oposición y hoy hay una coalición en la oposición que se unió para ganar una elección que a partir del 10 de diciembre tiene que ser una coalición de Gobierno”.

El actual vicepresidente segundo del Senado estimó que es un gran desafío un eventual choque de liderazgos, “es un enorme desafío de un país bicoalicional, el presidente de la República a partir del 10 es Alberto Fernández, él tiene la responsabilidad de gestionar en un país presidencialista, mi referencia política es Cristina, yo a Alberto no lo veía desde hace mucho tiempo, lo vi como jefe de Gabinete en el 2008, pero hoy es el presidente y este es un país presidencialista”.

Agregó que, si bien la política no es fácil en ningún lado, “no veo un conflicto de liderazgo porque claramente hay roles definidos y después de perder una elección como en 2015, después de transitar tanto tiempo separados, amigos como eran y que son Alberto y Crsitina, sería jodido que después de reencontrarse ahora se vuelvan a pelear, me parece que eso no va a ocurrir, por ahí es el deseo de muchos pero yo veo mucha voluntad de construir ese consenso, primero adentro de la coalición de Gobierno y luego la capacidad para salir a construir consensos fuera de esa coalición”.

“Macri se ganó mi respeto después de las PASO, porque la remó, levantó dos millones de votos, fue un mal presidente todo su mandato pero esos dos meses fue un buen candidato, si hubiera jugado fichas de esa forma quizá para las Paso hubiera tenido un resultado distinto, porque esa gente que estuvo en la plaza se siente representada por Macri y en muchos casos por anti, por estar en contra de lo que es un esquema con base en el peronismo, digo con base porque es mucho más amplio”, consideró Closs al referirse presidente saliente.

Se refirió también a los que ganaron con la gestión de Macri y reiteró lo que dijo en el Senado cada vez que el jefe de Gabinete Marcos Peña brindaba su informe de Gestión invitando Closs a que miren los balances de las empresas energéticas, las del sector financiero y algunas concentradas del esquema agroexportador, “eran balances muy buenos, esa plata que daba resultados en esos balances es la que le faltó al pueblo argentino y por eso mientras esa plaza expresaba el apoyo a Macri, había una plaza mucho más mayoritaria que en las urnas voto en contra de Macri porque veía que su calidad de vida estaba cada vez peor”.

Por último, resaltó que “estoy en el mismo bloque que estuve en el 2005-2007, en el mismo espacio con el que gobernamos el 2007 al 2015 estoy en el bloque del Frente de Todos porque creo que es donde debo estar y voy a llegar mejor a los misioneros”.

EP/E.J.