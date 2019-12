Herrera Ahuad  sobre el gabinete que lo acompañará: “Es la continuidad de un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años”

El gobernador electo de Misiones dijo que la continuidad de algunos funcionarios se debe a que arrancaron su trabajo desde foja cero y que confía en que el trabajo se verá consolidado en los próximos cuatro años. También indicó que no está conforme con los resultados de los planes de diversificación productiva, teniendo en cuenta la cantidad de fondos del presupuesto provincial que les son asignados y pidió que la cuestión del hambre, sea tratada desde la nutrición.

Oscar Herrera Ahuad. FM Show

A horas de asumir su mandato como gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, aseguró buscará darle continuidad al trabajo que se viene realizando en los últimos años y agregó que para definir la continuidad de algunos ministros tuvo en cuenta que arrancaron en las áreas prácticamente desde cero y que confía que los resultados llegarán en los próximos años. “Hay que diferenciar algunas cuestiones. Hay ministerios que han iniciado hace 4 años de foja cero, caso del ministerio de Deportes, de Industria, Agricultura Familiar. Ha llevado su tiempo en su conformación, asignación de presupuesto, en el funcionamiento y consideramos que hay una tarea realizada muy importante, cumpliendo con el plan de gobierno establecido del 10 de diciembre de 2015 y confío en que a lo largo de estos cuatro años, consolidada la base, va continuar el crecimiento y la implementación de políticas públicas. Es una cuestión que tiene que ver también con la confianza a lo que se viene realizando”, apuntó.

Turismo

Herrera Ahuad se mostró optimista sobre la llegada de un nuevo presidente y un nuevo ministro de Turismo nacional, para profundizar las políticas públicas que beneficien al sector. Además defendió el trabajo de José María Arrúa, el encargado del área que continuará en el ministerio. “El área de Turismo ha tenido sus cuestiones importantes, muchas de ellas ayudadas y acompañadas por políticas públicas y abarcativas de nuestra provincia. El hecho de que Misiones, en la peor crisis que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos, haya sido el destino más importante para el turismo nacional e internacional, habla claramente de que hay una política de turismo de la provincia que ha potenciado estos resultados”, analizó. Además destacó el turismo interno de los propios misioneros que elijen la provincia para sus vacaciones. Cuando en estos últimos año muchos misioneros, que antes podían vacacionar en otros lugares fuera de la provincia se iban, estos últimos años lo hicieron dentro de la provincia y han encontrado respuesta en diferentes lugares con soportes para el turismo local, doméstico, que permite ir a un balneario, a una fiesta popular”, enumeró. En ese sentido recordó que durante la gestión de Arrúa, se consolidó la Ruta de las Misiones Jesuíticas y reconoció que falta más. “Nosotros confiamos en que la política nacional, donde tenemos un ministro (de Turismo, Matías Lammens) con buena relación, confío en esa puerta abierta, ha comprendido de la importancia que tiene para nuestra provincia los vuelos lowcost y la cantidad de vuelos que se han potenciado en este tiempo. Entramos en una etapa donde hay un gran desarrollo de la infraestructura de los aeropuertos, por ejemplo en Puerto Iguazú que es el destino más importante. Sumado también a otras cuestiones que hacen a las políticas públicas nacionales, vuelos internacionales que llegan a Misiones. Confiamos en seguir profundizando la política”, sostuvo

Herrera Ahuad adelantó que se producirán cambios, que calificó de importantes, en lo que tiene que ver con el turismo amigable. “Hay líneas trazadas a lo largo de este tiempo, en los últimos cuatro años, muy importantes y que se vieron en resultados. Estamos convencidos de que hoy por hoy con la posibilidad de tener un área de turismo nacional en la cual ya hemos planteado las cuestiones para la provincia”, aseveró.

Desarrollo productivo

Herrera Ahuad volvió a remarcar, como durante la campaña que lo llevó a ganar las elecciones de junio pasado, que apostará durante su gestión al desarrollo productivo de Misiones y que buscará fortalecer las instituciones que ya existen por fuera del gobierno provincial como las sociedades, cooperativas o áreas de desarrollo ganadero. Además se comprometió a controlar cada 15 o 20 días si se cumplen las metas trazadas y dijo que no está conforme con los resultados de los planes de diversificación productiva. “Amerita también esto el hecho de trabajar sobre programas que permitan tener trazabilidad y que tengamos control de gestión, por lo menos cada 15 o 20 días. Significa llamar a responsables de área y ver si vamos cumpliendo o no con lo establecido. La asignación de los recursos a esas aéreas durante muchos años ha sido importante cuando uno mira el presupuesto de la provincia pero yo no estoy conforme con los resultados. Significa que debemos profundizar algunas cosas. Se hicieron muchas cosas en el agro y la producción en las cuales Misiones ha tenido un desarrollo pero si nosotros tenemos una determinada cantidad de cabezas de ganado y en 10 años no las hemos incrementado, algo está pasando”, analizó.

El médico pediatra además se refirió a la cuestión tabacalera y pidió consensuar los planes de diversificación entre los productores, los gremios y el gobierno, teniendo en cuenta que el mercado para el tabaco en el mundo viene sufriendo bajas. “Conozco muy bien la cuestión tabacalera, vengo de una región tabacalera, conozco cómo vive el tabacalero, conozco todas las cuestiones alrededor del tabacalero. Que como gobernador de la provincia pida revisar conjuntamente con ellos los programas operativos anuales… Lo que me interesa es que la actividad, una actividad que uno está mirando y que va cayendo año tras año, acá viene el control, no por la voluntad del colono sino porque el mercado. El consumo de tabaco en el mundo va cayendo por lo tanto los mercados internacionales van disminuyendo. La reconversión tabacalera está sustentada en los planes operativos anuales de los diferentes gremios y la provincia. Los planes operativos tienen que ser consensuados entre el productor, la política de estado y los gremios donde están esos productores. Los planes operativos, productivos y de diversificación, el Estado debe garantizar que se cumpla y que ese producto final tenga mercado”, indicó.

Hambre

Sobre la cuestión de la Emergencia Alimentaria, Herrera Ahuad dijo que debido a su profesión de médico pediatra, quiere que se tenga en cuenta la nutrición en cualquiera de los planes. “Sobre el hambre se trabaja con la nutrición, con incorporación de diferentes procesos que hacen a la cercanía con las familias que tienen ese problema. De qué te sirve llevar a la casa de una familia un kilo de leche si el nene no tiene el pocillo o la taza en condiciones para poder tomar. Hablemos de las cuestiones de fondo en materia nutricional de la Argentina, no solo de Misiones. Las cuestiones de fondo son darles las herramientas a la personas para que tengan la posibilidad de cambiar su hábito cultural”, señaló.

Naturaleza

Otra de las áreas donde Herrera Ahuad afirmó que tendrá especial atención es en ecología, donde nombrará ministro Mario Vialey. “Sueño y pienso y quiero que Misiones siga siendo una provincia amigable con la naturaleza. El mundo va hacia lo que tiene que ver con el cambio climático y la inversión por parte de la provincia debe estar dirigida a las áreas de cuidado y preservación del medio ambiente. Para eso tiene que estar todos los actores en consonancia del trabajo con las mismas líneas”, apuntó. En ese sentido, el gobernador electo reconoció el trabajo del cuerpo de guardaparques por su esfuerzo y lucha. “Están en los parques provinciales y que hay que dotarlos de la tecnología y herramientas necesarias para poder trabajar y que ellos puedan rendir a lo que la sociedad pide de quien cuida y protege la naturaleza, porque también ellos están expuestos a diferentes cuestiones. El delito ambiental en nuestra provincia no va tener tregua en cuanto a lo que hace a las decisiones que tomemos nosotros. Voy a ser extremadamente enérgico en las áreas ambientales. Entiendo que el delito ambiental atenta contra la humanidad”, finalizó.

SGF