Miguel Sedoff será el nuevo ministro de Educación de Misiones: “Es importante modernizar las prácticas educativas y mantener a la provincia a la vanguardia”

El actual director de la plataforma Guacurarí y responsable de la Escuela de Innovación, fue designado ministro de Educación de la Provincia de Misiones. El dato oficial se conoció esta mañana desde muy temprano a través de un tuit realizado por el gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad.

La decisión fue tomada en las últimos días y el funcionario confirmó que no esperaba que se diera dicha asignación. Al ser entrevistado por Radio Libertad, siendo la primera entrevista realizada por un medio luego de haberse conocido la noticia oficial, declaró: “Sinceramente no esperaba esto. Obviamente es una asignación que me enorgullece y me da mayor responsabilidad ante el desafío y todo lo que esto conlleva del cargo”.

Y continuó: “Será un desafío mayor, al estar frente al ministerio y frente a toda la educación misionera con la responsabilidad que eso conlleva, ser responsable directo del futuro de miles de chicos de nuestra provincia que ven en la educación el camino para formarse como ciudadanos y como personas”.

En cuanto al sistema educativo misionero reconoció que: “Lo interesante del sistema de educación en nuestra provincia es que no depende de una sola persona, es un sistema y es una cultura de innovación en el cual trabajamos muchas personas e instituciones, eso hace que sea más fácil trabajar en colaboración y en equipo”.

Miguel Sedoff se desempeñó hasta el momento como director de la plataforma Guacurarí y como responsable de la Escuela de Innovación, por lo que su perfil apunta a modernizar las prácticas de aprendizaje y abordar nuevas estrategias de trabajo con los alumnos y los padres.

