Quién es Martín Guzmán, el encargado de renegociar la deuda argentina con el FMI

Se formó en la Universidad de La Plata y es colaborador del Premio Nobel Joseph Stiglitz. Plantea que no hay que pedirle más préstamos al FMI y reducir los pagos de deuda en los próximos dos años para volver a crecer.

Las negociaciones con los fondos de inversión y organismos multilaterales que concentrarán los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernández durante sus primeros meses al frente de la Casa Rosada estarán encabezadas por el economista Martín Guzmán, quien asumirá al frente del Ministerio de Economía. Los lineamientos de sus propuestas fueron presentados por el investigador a fines de noviembre durante una conferencia organizada en Suiza por la agencia para el desarrollo económico de la ONU: reducir a cero los pagos de intereses y capital de la deuda entre 2020 y 2021 con el objetivo de recuperar margen de maniobra para volver a crecer y así garantizar la capacidad de repago a los acreedores. Los parámetros para el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor individual del país, esbozados por Guzmán fueron apropiados por el mandatario electo cuando aseguró que no solicitaría más recursos del prestamista.

El trabajo que asumirá el economista formado en la Universidad Nacional de La Plata estará concentrado en alcanzar un acuerdo con los distintos grupos de acreedores cuyo funcionamiento y dinámicas conoce por su trabajo académico en Estados Unidos. El encargado de renegociar la deuda vive en ese país hace más de una década cuando llegó para iniciar su doctorado. Un año antes de finalizar la tesis en Brown University, Guzmán fue invitado por la Sociedad Internacional de Economía para comentar públicamente una investigación de Joseph Stiglitz. A partir de ese momento, el economista argentino y Stiglitz mantuvieron el contacto hasta que el ganador del Premio Nobel lo convocó a sumarse a su equipo en la escuela de negocios de la Universidad de Columbia.

I am looking for Econ PhD candidates who would like to do a post-doc at Columbia University under my supervision. Please apply before Nov. 30. https://t.co/t4emBX5dxk

— Joseph E. Stiglitz (@JosephEStiglitz) November 8, 2019