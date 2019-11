El Colegio de Abogados cuestionó al STJ por las ferias en días no conmemorativos

RELACIONADAS Habrá asueto administrativo este viernes en Misiones

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Misiones cuestionó y expresó su preocupación respecto a las ferias judiciales en días no conmemorativos.

El comunicado:

El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones expresa su gran preocupación y oposición a la paralización de la Justicia declarando ferias judiciales en días no conmemorativos. Así, el Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de Misiones, desacertadamente ha declarado feria judicial el día 15 de Noviembre de 2.019, para evocar el día del empleado judicial, cuya fecha corresponde al día 16 de Noviembre de cada año. En un mismo sentido, se ha declarado feria judicial el día 29 de Noviembre de 2.019, por conmemoración del nacimiento del General Don Andrés Gaucurarí y Artigas, cuando la fecha recordatoria de dicho acontecimiento es el 30 de Noviembre de cada año. La Administración de Justicia, es más que un servicio público, se trata de una de las funciones esenciales del Estado, cuya paralización no afecta solo al justiciable y a sus representantes, sino al Estado mismo y a la comunidad en general. Más aún, cuando nos encontrarnos a un corto plazo de una feria Judicial de más de 30 días, varios feriados anteriores a ella y con tan solo seis días de despacho por delante, se ha declarado feria judicial dos viernes en el mes de Noviembre de 2.019. En este crítico escenario para la sociedad que espera Justicia, el Superior Tribunal de Justicia, ha tomado la decisión de disponer ferias judiciales en días no festivos sin ningún reparo. El Colegio de Abogados espera un mayor compromiso con la sociedad por parte de quienes son responsables velar por el funcionamiento de la Administración de Justicia en la Provincia de Misiones.

Comisión Directiva del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones.

