Tres años después del accidente aéreo, Chapecoense descendió a la segunda división del fútbol brasilero

El conjunto brasileño, que sufrió la tragedia aérea cuando iba a jugar la final de la Sudamericana en 2016, se quedó sin chances de mantenerse en la máxima categoría luego de perder con Botafogo.

Chapecoense jugará la próxima temporada en la Serie B del fútbol brasileño después de cinco años en la élite, marcados por la tragedia aérea de 2016 cuando viajaban a jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Medellín y murió la mayor parte del plantel.

Final de partida.

Com o resultado, infelizmente, não temos mais chances matemáticas de permanecer na Série A. Apesar do momento difícil, não iremos nos entregar. O ORGULHO DE SER CHAPE permanece, independente da divisão.

Com trabalho e a força da torcida, em breve voltaremos! pic.twitter.com/FZxqdNAnhO

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 28, 2019