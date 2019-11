AFERA participó del debate sobre los medios y la pauta publicitaria

La Asociación Federal de Editores de la República Argentina (AFERA) estuvo presente en el segundo encuentro #Argentina2020 organizado por el diario BAE Negocios, en el hotel Faena, donde se debatió sobre la comunicación de gobierno y la relación con la prensa.

En el panel expusieron Gabriel Enríquez, secretario de Comunicación Pública de la Nación; Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública; y Paula Fernández, directora de Comunicación Estratégica de Anses. Para Enríquez, referente del gobierno de Mauricio Macri, «los medios forman, informan y sensibilizan«. También analizó el avance de las nuevas tecnologías.

«El paradigma de la comunicación está cambiando, ya sea por la tecnología que obliga a estar en constantes cambios que generan crisis, pero a su vez produce nuevas oportunidades, por lo que el papel del Estado sería acompañarlas».

Para Paula Fernández, «la pauta dejó de ser discrecional para ser técnica. No sólo este Gobierno se fascinó con las redes sociales sino que, tal vez, hubo una sobreestimación sobre las redes reemplazando a los medios tradicionales. Ahí hubo un error que después se recalculó”. Según el consultor Timerman, «debería haber una distribución de pauta con criterio no arbitrario. Un medio para sobrevivir necesita dos cosas: información y pauta. Si no tiene información, va perdiendo lectores y si no tiene pauta, no puede pagar los sueldos a fin de mes. El tema es que cuando la situación económica no es buena la pauta privada desaparece y el Estado ahí deberá decidir si quiere mantener a los medios o no».

AFERA, además, realizó la tradicional reunión de sus asociados, con la participación de propietarios y ejecutivos de los diversos medios que la integran.