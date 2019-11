Maradona se despidió de los jugadores y dejará de ser el entrenador de Gimnasia de La Plata

RELACIONADAS Diego Maradona estaría evaluando dejar la conducción técnica de Gimnasia

El astro, de 59 años, se lo comunicó oficialmente a la dirigencia del club: el plantel le pidió que siga hasta fin de año o al menos se despida el domingo ante Arsenal, pero hasta el momento se negó. Intentan convencerlo.

La era de Diego Maradona al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata pone punto final. El astro, de 59 años, condujo junto a sus colaboradores el entrenamiento del plantel en Estancia Chica. Claro, no se trataba de una jornada más: todo el tiempo sobrevoló la decisión del Diez de dejar su cargo como técnico del Lobo, que sostuvo a lo largo de la jornada. Los jugadores le pidieron que continuara hasta fin de año, o al menos el domingo, desde las 19.40, frente a Arsenal en un Bosque que podía plebiscitar su gestión. Pero el ex enganche luce convencido.

“Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país”, dijo, entre lágrimas, según pudo reconstruir Infobae. Maradona insistió con que la determinación está relacionada con una cuestión de palabra: el presidente Gabriel Pellegrino, quien fue el que le abrió las puertas del fútbol argentino tras 9 años alejado, no participará de las elecciones del próximo 23 de noviembre. Tampoco el oficialismo. En consecuencia, Diego argumentó “si él no sigue, yo no sigo”, tal como había advertido en la previa de la goleada contra Aldosivi. Y cumplió.

Los futbolistas y el titular del club le solicitaron que permaneciera al menos hasta fin de año, es decir, por los tres partidos que restan (el citado ante Arsenal, y contra Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero). El Diez, hasta el momento, no aceptó.

Sin posibilidad de unidad de cara a las elecciones, son dos las listas que presentaron los avales para los comicios. Una es Gimnasia Grande, que cuenta como candidato a Mariano Cowen. La otra es Convergencia Gimnasista, cuya nómina es encabezada por Salvador Robustelli. Los dos aspirantes al sillón tripero se trasladaron a Estancia Chica para sumarse al operativo clamor.

El contexto político aceleró los tiempos. Maradona es tajante en este tipo de cuestiones. Sucedió en Newell’s, club al que había llegado de la mano del Indio Solari. Cuando se alejó de la Lepra, abandonó intempestivamente el club. Una coyuntura parecida a la de su adiós al buzo de Racing: apoyó la reelección de Juan De Stéfano, el directivo que lo fue a buscar. Cuando perdió la conducción de la institución, se abrió y justificó: “Soy un hombre de palabra”. Lo mismo ocurrió en su etapa como entrenador de la Selección: tras el Mundial de Sudáfrica, Julio Grondona, entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le ofreció renovar el vínculo, pero sin su ayudante Alejandro Mancuso. Y se negó; aun estando la Albiceleste de por medio.

(Fuente: Infobae)