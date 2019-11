Massa: «La Argentina que se inicia en 25 días viene a ayudar al conocimiento y al talento, no a ponerle obstáculos”

El diputado nacional electo por el Frente de Todos, Sergio Massa participó hoy en Tigre del programa de capacitación «Impulsá con Facebook», organizado por la Gerencia de Políticas Públicas de Facebook Argentina.

“La Argentina que se inicia en 25 días viene a ayudar al conocimiento y al talento, no a ponerle obstáculos. Alberto Fernández ha sido muy claro en esto: el conocimiento y el talento en la Argentina de todos van a tener un lugar prominente. Queremos exportar el talento, la creatividad y el conocimiento y no que los talentosos y creativos se vayan porque no tienen lugar en su país”, afirmó Massa.

Asimismo, el diputado nacional electo agregó: «En un mundo en que el espacio físico cambió por el espacio virtual, lo que cambió las reglas de comercialización, de recaudación de impuestos, de vínculo entre las sociedades, es importante que tengamos una ley que incentive y promueva todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la exportación de nuevas tecnologías. Además, debemos tener un Estado asociado a los emprendedores y promoviendo las ‘startups’ tecnológicas».

«Argentina tiene que permitirse soñar con que algún día, así como alguien desde un garaje construyó un imperio, los argentinos talentosos e innovadores tengan la posibilidad de venderle al mundo ese enorme conocimiento y capacidad que tienen”, finalizó Massa.