El 15% de los niños argentinos tienen Trastorno de Déficit de Atención

Para conmemorar la Gran Barrileteada Mundial de TDA.H y concientizar a la población sobre este trastorno, la Asociación Misionera de Asistentes y Acompañantes Terapéuticos organizará la versión misionera de esta iniciativa y se realizará el próximo domingo a las 16:30 en la cascada de la costanera.

Con el lema: “Bajo un cielo naranja, pedido al cielo”, se organizará la Gran Barrileteada Mundial de TDA.H una jornada que busca crear conciencia sobre la necesidad de un acompañamiento terapéutico para las personas que sufren de este trastorno neurológico.

El evento se realizará el domingo 17 a las 16:30 horas y la entrada es libre. “Es un tiempo para compartir sobre qué se trata el Trastorno de Déficit de Atención y también contaremos con los terapeutas que estarán en el evento”.

Contra los mitos que rodean este trastorno, la vicepresidenta de la Asociación Misionera de Asistentes y Acompañantes Terapéuticos, Ana Lía Alonso afirmó que “existe un sobrediagnóstico del TDA, el niño naturalmente es inquieto e impulsivo y hay que tener en cuenta que es un trastorno neurológico por lo tanto un diagnóstico lo debe dar un neurólogo en conjunto con algunas pruebas psicopedagógicas”.

Explicó que naturalmente el niño debe moverse por lo que no todo nio “inquieto” tiene TDA “El 15% de los niños tienen TDA y también hay adolescentes adultos que no están diagnosticados”.

Una de las características de estos pequeños es que presentan mucho problemas de aprendizaje, conducta y no se logran adaptar bien en su etapa escolar. “Los problemas se agravan cuando llegan a la escuela, porque es muy impulsivo, no espera turnos y allí es cuando los padres tienen que buscar a un profesional. Al ser un trastorno esto no tiene cura, pero con un tratamiento adecuado la persona puede tener una vida normal”.

Por ello es importante que la población conozca la información sobre esta falencia. “con ayuda profesional uno aprende a adquirir todas las herramientas tanto de aprendizaje o de conducta (…) uno nace con esto y debe sobrellevarlo toda la vida. En el cerebro hay determinadas funciones que no están del todo activadas”.