Hasta el domingo prosigue la Fiesta Nacional del Teatro en Posadas: destacan masiva concurrencia

Cuatro salas y el escenario del IV Tramo de la Costanera abrirán este viernes al público las propuestas de la 34° Fiesta Nacional del Teatro con nueve funciones que expondrán en Posadas obras seleccionadas por el Instituto Nacional del Teatro para celebrar la reunión máxima del arte dramático independiente, iniciada el 1° de noviembre y que se extenderá hasta el domingo próximo.



A las seis de la tarde el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento ofrecerá la primera función de “Anagnórisis”: danza contemporánea que Luisa Ginevro y Sol Gorosterrazú traen desde Luján de Cuyo y la propia capital mendocina con música original de Gastón Taylor.

“La mujer de blanca carne se entrega a la oscuridad, grita en silencio y agrieta el espacio para la entrada de sus otros. Así, en la penumbra, la apariencia se mutila entre la oscilación erótica del animal humano y acaba en un momento de redención donde ese cuerpo bastardo se multiplica y desaparece”, reseña la síntesis argumental de “Anagnórisis”, puesta del grupo “Elenco concertado” que repite su actuación a las 20 en la misma sala del Parque del Conocimiento.

También a las seis de la tarde, en la sala Quiroga del Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano y General Paz) se podrá disfrutar de “Icaria”, una propuesta de clown para público adulto aunque también apta para chicos acompañador por un mayor responsable.

Paula Righelato, coautora de la obra junto a la directora, Nadia Grandon, interpreta a la protagonista de la obra, que narra el deseo de volar y entreteje esa historia con el mito de Dédalo e Ícaro. La payasa construye un artefacto con el que intentará cumplir su sueño, mientras recorre el laberinto de la mano del monstruo que lo habitó. La prisión, los miedos… Un mito que se repite generación tras generación y un sueño que a todos -alguna vez- se nos cruzó por la cabeza… ¡volar!

Propuesta de la Compañía Teatral de Paraná, Entre Ríos, es espectáculo repite función en la misma sala a las 21.

La orquesta comunitaria de la Murga del Monte (Oberá) ofrece su actuación a las siete de la tarde en el espacio del Cuarto Tramo de la Costanera posadeña.

“Afectado” es el título de la obra que trae desde Santiago del Estero el grupo “La circomotora” y que a las 19.30 y a las 21.30 podrá presenciarse en el Centro Artístico Mandové Pedrozo (calle Beethoven 1762). Sergio Falcione se pone en el personaje de Pretérito, un soñador, un eterno buscador de historias. Muda su casa de un lado a otro como un caracol, de barrio en barrio, de sueño en sueño… Se enamora, se ríe, se emociona. Tiene eternas dudas y cientos de preguntas… Pretérito solo sabe una cosa… ¡Vivir afectado!“

La dirige Diego Palavecino, también coautor del espectáculo junto al mismo Falcione que lo actúa. Una obra del género clown que invita a público adolescente y adulto por igual para disfrutarlo.

A las nueve y a las once de la noche, en el Espacio Reciclado (pasaje Misiones 3074, a metros de Trincheras de San José y López Torres), sube a escena a William Shakespeare con su comedia “Noche de epifanía” en la propuesta que trae desde la capital sanjuanina el grupo Taller de Teatro Universitario con dramaturgia literaria y de la escena de Ariel Sampaolesi y Daniel Zalazar.

“Olivia quiere con Cesario, sin saber que es Viola. Viola quiere con Orsino, pero Orsino quiere con Olivia. Olivia no quiere con Orsino. María ilusiona a Malvolio con Olivia. Sir Tobías ilusiona a Sir Andres con Olivia. Olivia no quiere con ninguno de los dos. Antonio quiere con Sebastián y a Sebastián le viene bien cualquiera, incluso Antonio (¿y por qué no, Olivia?). Todo es confusión, a su vez también se besan. El pueblo, a pesar de sus gobernantes, ama, canta y resiste. La policía no tiene amor, mucho menos empatía. La niña y el capitán son cómplices de la trama. Sir Tobías quiere con todxs”, invita la síntesis argumental con que se presenta esta comedia clásica dirigida por Ariel Sampaolesi, apta para público a partir de los 13 años.

Actúan Anahí del Valle, Simón Molina, Ailén Cereso, Ana Guirado, Larisa Traistaru, Franco Palacio, Ivanna Herrera, Cristina Carrizo, Marcelo Berdeguer, Natán Alsina, Florencia Flores, Ángel Leiva, Nacho Caro Vera, Gregorio Palmés, Julián Riveros, Érica Fernandez, Edgar Visens, Rocío Mercado, Valeria Castro, Natalia Milazzo, Nora Vargas, con la primera actriz Cristina López. La obra tiene música original de Edgar Visens y Franco Palacio.

CONSEGUÍ TU ENTRADA

El valor de las entradas a los espectáculos tendrá un valor único de $ 60 por función. Las entradas se podrán adquirir a través de la plataforma Alternativa Teatral.

Link para la compra de entradas

www.alternativateatral.com/fiestanacionaldelteatro2019/

Para quienes no puedan adquirir las entradas a través de esta plataforma la organización dispuso la apertura de las boleterías de los teatros una hora antes de cada función. Cabe aclarar que las entradas que estén a la venta en las boleterías dependerán del remanente sobrante a la de la plataforma. Todo lo recaudado por la venta de entradas en la 34º Fiesta Nacional del Teatro – Misiones 2019, será donado a la Biblioteca Popular de Posadas.

Este evento es organizado por el Instituto Nacional de Teatro (INT), en cogestión con el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, Marandu Comunicaciones SE, el Parque del Conocimiento, La Sub secretaria de Cultura de la provincia, la Municipalidad de Posadas y Universidad Nacional de Misiones.

