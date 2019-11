Fiesta Nacional del Teatro en Misiones: hoy se entregan los premios a la Trayectoria Teatral

Hoy a las 18:00 Hs se hará el acto de entrega de Premios a la Trayectoria y a los colectivos teatrales en el Centro Cultural Vicente Cidade. Vea la fundamentación del premio y quiénes son los galardonados.

El premio

“Empecé con vitrofusión hace tres años y hoy es mi pasión”, cuenta, sonriente, Lorena Jacob, la creadora de esa bailarina desplegada en alas que les da forma a los premios que entregará la 34ª Fiesta Nacional del Teatro, con Posadas elegida para darle escenario a la reunión cumbre del teatro independiente argentino.

“La 88”, como se conoce a esa mariposa cuyas alas dibujan el número y maravillan a los visitantes de nuestras Cataratas, fue la elegida por Lorena para representar a Misiones en toda la belleza de su naturaleza.

“Las antenitas, que al mismo tiempo son los brazos de la bailarina, reúnen esa maravilla natural con nuestro arte puesto en escena, y esa idea llevada a una sola figura me pareció una representación muy clara de lo que una fiesta del teatro brinda a quienes ofrecen el espectáculo y a quienes lo disfrutan”, resume esta obereña radicada en Posadas, autora de la estatuilla.



Su técnica, una fusión de tres capas de vidrio esmaltado cuya cocción demanda “casi un día entero en el horno”, destaca sobre un fondo blando la figura central. La tierra colorada le dio “tintura” a la guarda inferior de la estatuilla. “Coloreé esa parte con nuestra tierra esmaltada, como otra forma de estampar el sello misionero”, dice Lorena.

La artista destaca también el trabajo de Ignacio Dìaz, artesano de Aristóbulo del Valle que confeccionó las bases de madera sobre las que se posa la bailarina-mariposa, para las cuales utilizó timbó (en el caso de los dos premios mayores) y zoita.

Premio a la Trayectoria Nacional

Luisa Calcumil (Río Negro)

Nació en Río Negro, pertenece al pueblo Mapuche. Es Actriz, Cantora, Narradora Popular, Dramaturga y Directora de Teatro. Se desempeña desde hace muchos años como artista independiente en el Alto Valle de Río Negro. Es creadora de cinco propuestas de cuño indígena y popular en teatro y música.

Sus espectáculos se presentan en acontecimientos culturales regionales y nacionales,comunidades indígenas,instituciones educativas,fiestas tradicionales,etc. También ha participado en festivales de México, Perú, Brasil, Paraguay, Cuba, Uruguay, España, Francia, Alemania, Dinamarca, Bolivia, Estados Unidos y Australia.

Siete películas cuentan con su participación. La primera fue “Gerónima”, libro de Jorge Pellegrini y dirección de Raúl Tosso. La última, titulada “El grito en la sangre” del director Fernando Mussa. Y el próximo largometraje se titula “Peregrina del viento” de Federico Laffitte.

Ha sido declarada Ciudadana Ilustre en varias provincias del país. En la actualidad tres actrices rionegrinas han solicitado su dirección en la obra “Paso el reparo” de su autoría.

Premio a la Trayectoria Teatral REGIÓN CENTRO

Laura Yusem (CABA)

Entre 1955 y 1965 desarrolló actividades como bailarina y coreógrafa en compañías de danza contemporánea de Ana Itelman. Desde 1971 hasta 1974 perteneció al grupo de actores y directores José Podestá. Luego se abocó por completo a la dirección teatral estrenando obras tanto en el circuito independiente como en el estatal y comercial: “Un pájaro gris, medio gordo, de pico corto” (Hebe Uhart), “Boda blanca” (Tadeusz Rozewicz) con esta obra obtuvo: Premio “Moliere” a la mejor dirección, premio “Florencio” al mejor espectáculo extranjero en Uruguay y premio “Prensario” y este espectáculo participó del Festival Internacional de Caracas, Venezuela, Festival Internacional de Guanajuato, México, “Cámara lenta” (Eduardo Pavlovsky) “El casamiento” (Witold Gombrowicz) “La malasangre” (Griselda Gambaro) aquí obtuvo mención premio “Pepino el 88” “Danza macabra” (August Strindberg) “Camino negro” (Oscar Viale) “Tío Loco” (Roberto Cossa) Espectáculo participante de Teatro Abierto, Knepp (Jorge Goldemberg), “Medida por medida” (Shakespeare), “Del sol naciente” (Griselda Gambaro), “Veraneantes” (Máximo Gorki), “Antígona furiosa” (Griselda Gambaro), “Pablo” (Eduardo Pavlovsky) Espectáculo participante del Festival Internacional de Montevideo, Uruguay, del Festival Internacional de Manizales, Colombia y del Festival de las Américas, Montreal, Canadá, “Rey Lear” (William Shakespeare) “Paso de dos” (Eduardo Pavlovsky) Espectáculo participante del Festival Iberoamericano de Cádiz, España, 1990, del Festival Theater der Welt, Essen, Alemania, 1991. Penas sin importancia (Griselda Gambaro) Premio “Pepino el 88” a la mejor dirección. Participó como actriz en Cámara Gesell (Periférico de objetos). Fue Regier de Carmen (Georges Bizet) Teatro Colon. Bs As. También podemos destacar la dirección de Tratala con cariño (Oscar Viale) Rápido nocturno, Aire de Foxtrot (Mauricio Kartun) De profesión maternal (Griselda Gambaro). La boca lastimada (Eugenio Griffero) Los pequeños burgueses (Máximo Gorki) Lo que va dictando el sueño (Griselda Gambaro) Mil Años de Paz (Roberto Perinelli) El último Yankee (Arthur Millar). Los pasos de Paloma De Patricia Zangaro, Las Benévolas (Jonathan Littel) y El Cartógrafo. (Juan Mayorga)

Premio a la Trayectoria Teatral REGIÓN CENTRO LITORAL

Luis Arce (Córdoba)

Ensayista, dramaturgo, director teatral.Concibe que el artista cumple su destino siendo experimental. Estrenó más de treinta títulos de su autoría en distintos formatos de escritura. Adaptó y versionó numerosos autores. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos a su trayectoria, en el orden provincial, nacional e internacional. Becario del Ministerio de Educación de la Nación, de la Cancillería Argentina, del Ateneo de Caracas, del Fondo Nacional de las Artes, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Realizó acciones y perfeccionamientos junto a Carlos Giménez, Jorge Lavelli, así como en el Eugene O’ Neill Theater Center de EE:UU., el ARTA (Association de Recherche des Traditions de l’Acteur), dirigido por Ariane Mnouchkine en París, entre otros.





Premio a la Trayectoria Teatral REGIÓN NEA

Marcelo Gleria (Formosa)

Descubrió el teatro desde muy joven participando en un taller en el Colegio Nacional J.J. Silva en el año 1988. Jamás se imaginó que ese mundo mágico de las artes escénicas lo iba a atrapar de tal manera que nunca más pudo dedicarse a otra cosa. Luego ese taller se convirtió en el grupo de teatro “Octubre Teatral” que generó un importante semillero de actores y actrices formoseños, realizando obras como “El Canillita” de Florencio Sánchez “ La Petición de Mano” de Anton Chéjov.

Más adelante, en el año 1991 formó parte del grupo de teatro Utopía 2000 y “La Jabonería de Vietes” hasta el año 1998, Posteriormente, en 1999 crea el grupo “Los gregorianos” junto a su inseparable amigo Lázaro Mareco.

Inició su vínculo con el grupo de Teatro Litea en el año 1995 a través de los talleres de Extensión Universitaria en la Localidad de Pirané dependiente de la UnaF y desde el principio demostró vocación, responsabilidad, compromiso y dedicación.

En la actualidad dirige la puesta final del proceso de “Plan Especial Super Directores A Rescate” que participa del “Festival Shakespeare de Corrientes”.

Es uno de los pilares en la construcción del teatro formoseño contemporáneo.Los Gregorianos cumplen 20 años de actividad ininterrumpida realizando diversas obras de teatro varias de ellas premiadas a nivel nacional e internacional. Actualmente es el coordinador general del grupo de teatro universitario de Formosa y continúa dirigiendo y dando clases en dicho grupo.



Premio a la Trayectoria Teatral REGIÓN NOA

Blanca Gaete (Catamarca)

Nacida el 2 de febrero de 1955 en la localidad de Londres, departamento Belén en la provincia de Catamarca. Es actriz nacional y profesora de teatro. Cursó estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático «Antonio Cunill Cabanellas» de la provincia de Buenos Aires. Inició sus actividades desde niña en escuelas de educación artística.

Ha sido docente en cátedras tales como: sensibilización musical, canto y música, dramaturgia, lenguaje sonoro, actuación, expresión corporal, técnica de dirección, iluminación, indumentaria teatral, maquillaje, escenografía y juego teatral. Su labor la ha realizado en distintas escuelas de artes peruanas,ecuatorianas y argentinas.

Ha sido directora teatral de distintos elencos independientes, creadora de grupos teatrales y de radio teatro, trabajó como titiritera cuya labor fue un verdadero homenaje al conocido titiritero catamarqueño Quique Sánchez Vera.

Actriz de la trilogía de la obra «Rosas de sal», cuyo texto es del escritor catamarqueño Jorge Paolantonio y la dirección de Manuel Chiesa.por más de 27 años en escena. Ha producido textos de carácter unipersonal tales como «La herboristera», «La pitonisa», «La mujer de la albahaca». Entre otras tantas propuestas que surgieron siempre desde su compromiso investigativo.

Premio a la Trayectoria Teatral REGIÓN NUEVO CUYO

César Torres (La Rioja)

Con una trayectoria de más de 50 años en el teatro de La Rioja y del país. Actor en el grupo teatral independiente “Arsénico” dirigido por Manuel Chiesa. Creador junto a Manuel Chiesa, del Teatro Estable Municipal (TEM) Actor y co-director del Teatro Estable Municipal, habiendo participado en más de treinta puestas en escena con el citado elenco. Fundó el Teatro Independiente Macondo. Fue Director Artístico de la Comedia de la provincia de La Rioja.

Como director, tanto del grupo independiente “Macondo” como de la Comedia de la Provincia, supo ganar en instancias provinciales, la representación de La Rioja en fiestas nacionales del teatro. Dirigió el grupo Independiente “Estudio Teatro” poniendo en escena “Criaturas” de Alberto Adellach y “Bufonesca” sobre cuentos populares jocosos, siendo además autor de la dramaturgia.

Fue distinguido por la dirección y dispositivo escénico de “Santa Eulalia” de los autores Leonel Giacometto y Patricia Suàrez, obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro y por la dirección de “El Murmullo” de Juan Carlos Carta.

Fue Director General de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de La Rioja durante dos períodos.

Premio a la Trayectoria Teatral REGIÓN PATAGONIA

Alejandro Finzi (Neuquén)

Nació en Buenos Aires, en 1951, pero su destino no era vivir en ese lugar. Su niñez, adolescencia, su vida de estudiante pasó en Córdoba. Eligió a Neuquén como horizonte para su vida profesional, en 1984, una vida atada a la escritura, la literatura y el teatro. Fue docente en la Escuela Superior de Bellas Artes, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue -en el área de Literaturas Europeas, dictó talleres y charlas por toda la región Comahue. Su compañía, Río Vivo, vio sus primeros pasos y su despedida también allí. Posteriormente, se doctoró en Letras en la Universidad Laval, Québec, Canadá.

Sus primeros años estuvieron rodeados de una enorme biblioteca, patrimonio familiar. A pesar de que su interés de juventud fue la música, la literatura no estuvo lejos de sus experiencias, sobre todo la literatura europea. Desde muy joven descubrió su pasión por ese universo escritural tan particular que es teatral, a través de no poca experimentación.

Sus obras, desde el ‘68 a la fecha exploran tanto las problemáticas urgentes para el territorio como para la vida humana. Algunas indagan en la vena regional actualizando la referencia a personajes que son caros a la memoria neuquina, aunque cobran en su dramaturgia una dimensión universal, como Benigar, Chaneton o Bresler. Otras transparentan el compromiso militante del autor con la actualidad regional y universal.

Su condición de abuelo le ha propuesto el desafío salvado de dirigirse a los niños y las niñas. Las obras ¿En cuánto tiempo se derrite un cubito?, Un oso cruza la frontera y La historia del elefante rosado y el fotógrafo reunidas en “Cuentos de un abuelo que vive lejos de sus nietos” le ha valido el reconocimiento entre el público,y los comentaristas. Recientemente, ha publicado también sus poemas de juventud en “La costa que todavía crece”, y otros poemas. El brevísimo tomo incluye también “Albatri”, los textos trabajados por la pluma de Finzi para la ópera que tuvo gran resonancia en los ’90. Además, algunos textos escritos para La ciudad de las redes, versión coral de Daniel Costanza de la ópera de Kurt Weill y Bertolt Brecht, “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny” (muchas de estas experiencias han quedado registradas en Cuadernos de puesta en escena : “de Rimbaud y Apollinaire a Alberto E. Mazzocchi y Bernadette Dao Sanou”).

Su obra es cuantiosa, publicada tanto a nivel nacional como en traducciones en varios idiomas y geografías. Fue, por ella, muchas veces premiado, tanto en la región, como a nivel nacional, en Francia, Egipto o Canadá; varias veces laureado por el Instituto Nacional, por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, por Argentores y por la Fundación Konex.

Actualmente, ha sido nombrado profesor Consulto de la Universidad Nacional del Comahue, distinción que se da a los docentes una vez jubilados, como reconocimiento a los aportes que todavía sigue haciendo a la formación de jóvenes y adultos en su área de investigación, las literaturas europeas y su vínculo con la producción literaria en general.

(A.S)